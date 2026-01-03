3 जनवरी 2026,

2026 में भारतीय क्रिकेट में होगा बड़ा फेरबदल, क्या टीम इंडिया को मिलेगा नया कप्तान, नया कोच और नया चीफ सेलेक्टर?

Indian cricket will major changes in 2026: भारतीय क्रिकेट के लिए साल 2025 उथल-पुथल भरा साल रहा। इस दौरान कुछ बड़े विवाद भी हुए। ऐसे में माना जा रहा है कि 2026 में भारतीय क्रिकेट में कुछ बड़े फेरबदल देखने को मिलने वाले हैं। आइये आपको बताते हैं कि 2026 में कप्तान, कोच और सेलेक्टर में बदलाव क्यों हो सकते हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 03, 2026

Indian cricket will major changes in 2026

चीफ सेलेक्‍टर अजित अगरकर, कोच गौतम गंभीर, टी20 कप्‍तान सूर्यकुमार यादव और वनडे-टेस्‍ट कप्‍तान शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: IANS)

Indian cricket will major changes in 2026: भारतीय क्रिकेट टीम 2026 में एक रोलर-कोस्टर साल के बाद प्रवेश कर रही है। टीम इंडिया ने दो मल्टी-नेशन खिताब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और एशिया कप जीतकर कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं तो वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद टेस्ट क्रिकेट में घर पर लगातार दूसरे साल व्हाइटवॉश का भी सामना करना पड़ा। इसे टीम इंडिया की एक अप्रत्याशित गिरावट के तौर पर देखा गया। साल की शुरुआत से ही टीम मैदान के बाहर विवादों से घिरी रही। फिर साल के आखिर में ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होने की खबरें भी आईं। अब नए साल में प्रवेश करने के साथा ही टीम के साथ-साथ लीडरशिप के सदस्‍यों पर भारी दबाव है। ऐसे में माना जा रहा है कि 2026 में कप्‍तान, कोच और सेलेक्‍टर्स के साथ बहुत कुछ बदलने वाला है।

टी20 वर्ल्‍ड के बाद नए कप्तान की तलाश

शुभमन गिल को 2025 में भारत का वनडे और टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया था और उनकी उम्र को देखते हुए वह लंबे समय तक इस भूमिका में बने रहने वाले हैं। हालांकि, टी20 इंटरनेशनल टीम में भी उन्‍हें सेट करने का प्रयास किया गया, लेकिन खराब बल्‍लेबाजी के चलते वह बाहर हो गए। फिलहाल टी20 के कप्‍तान 35 वर्षीय सूर्यकुमार यादव हैं और उनकी खराब बल्लेबाजी फॉर्म चिंता का सबसे बड़ा कारण है।

कयास लगाए जा रहे हैं कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद परिणाम की परवाह किए बिना भारत को एक नए कप्तान की तलाश होगी। क्‍योंकि इसके बाद टीम मैनेजमेंट की नजर सबसे छोटे फॉर्मेट में 2028 ओलंपिक और टी20 वर्ल्ड कप 2028 पर होगी। उस दौरान सूर्यकुमार 37 साल के होंगे और टीम मैनेजमेंट किसी युवा कप्‍तान की ओर देखेगा। गिल के बाहर होने के बाद फिलहाल कोई खास उत्तराधिकारी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पंड्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

कोचिंग सेटअप में भी हो सकता है बदलाव

गौतम गंभीर के आने के बाद से भारत का व्हाइट-बॉल रिकॉर्ड अब तक भले ही शानदार रहा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में टीम निचले स्तर पर पहुंच गई है। उनके कार्यभार संभालने के बाद से भारतीय टीम को घर पर दो बार क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है, जो उससे पहले 91 सालों में सिर्फ एक बार हुआ था। हालांकि भारतीय टीम का जून तक कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन सबसे लंबे फॉर्मेट में बदलाव की जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अगर भारत रेड-बॉल क्रिकेट में अपने कोचिंग सेटअप में बदलाव करता है तो यह कोई हैरानी की बात नहीं होगी। क्या इसके लिए एक स्पेशलिस्ट रेड-बॉल कोच या टीम मैनेजर/क्रिकेट डायरेक्टर को जोड़ा जाता है, जैसा कि 2014 में हुआ था, जब रवि शास्त्री को डंकन फ्लेचर के साथ नियुक्त किया गया था। हाल ही में ऐसी खबरें आई थीं कि बीसीसीआई ने अनौपचारिक रूप से वीवीएस लक्ष्मण से संपर्क किया था, हालांकि बाद में इसे खारिज कर दिया गया।

चीफ सेलेक्‍टर का बदलना तय!

चीफ सेलेक्‍टर के बदलाव की सबसे ज्‍यादा संभावना है, क्योंकि अजीत अगरकर का कॉन्ट्रैक्ट इस साल खत्म होने वाला है। न्यूजीलैंड सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम उनके कार्यकाल की आखिरी टीम हो सकती है। अगरकर को पिछले साल ही एक्सटेंशन मिला था, लेकिन इस बार इसकी संभावना कम है।

इसका मतलब है कि भारत को चयन समिति का नया चीफ सेलेक्‍टर मिलेगा। मौजूदा सदस्यों में से सबसे ज़्यादा मैच खेलने के मानदंड के अनुसार प्रज्ञान ओझा यह पद संभालेंगे। हालांकि, अगर किसी खिलाड़ी ने ओझा से ज्‍यादा रेड-बॉल मैच भारत के लिए खेले हैं और उसे वेस्ट जोन से नियुक्त किया जाता है तो वह जिम्मेदारी संभालेगा।

Published on:

03 Jan 2026 07:08 am

Hindi News / Sports / Cricket News / 2026 में भारतीय क्रिकेट में होगा बड़ा फेरबदल, क्या टीम इंडिया को मिलेगा नया कप्तान, नया कोच और नया चीफ सेलेक्टर?

