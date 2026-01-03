2026 में भारतीय क्रिकेट में होगा बड़ा फेरबदल, क्या टीम इंडिया को मिलेगा नया कप्तान, नया कोच और नया चीफ सेलेक्टर?

Indian cricket will major changes in 2026: भारतीय क्रिकेट टीम 2026 में एक रोलर-कोस्टर साल के बाद प्रवेश कर रही है। टीम इंडिया ने दो मल्टी-नेशन खिताब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और एशिया कप जीतकर कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं तो वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद टेस्ट क्रिकेट में घर पर लगातार दूसरे साल व्हाइटवॉश का भी सामना करना पड़ा। इसे टीम इंडिया की एक अप्रत्याशित गिरावट के तौर पर देखा गया। साल की शुरुआत से ही टीम मैदान के बाहर विवादों से घिरी रही। फिर साल के आखिर में ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होने की खबरें भी आईं। अब नए साल में प्रवेश करने के साथा ही टीम के साथ-साथ लीडरशिप के सदस्‍यों पर भारी दबाव है। ऐसे में माना जा रहा है कि 2026 में कप्‍तान, कोच और सेलेक्‍टर्स के साथ बहुत कुछ बदलने वाला है।