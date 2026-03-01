RCB फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL मैच कराने पर कर्नाटक सरकार को नहीं है आपत्ति

कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ने मीडिया रिलीज में कहा, "हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज विधान सौध में कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति और केएससीए, आरसीबी तथा डीएनए के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई। बैठक के दौरान विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में की गई तैयारियों और अनुपालन उपायों की रूपरेखा बताई गई थी। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर और व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा करने के बाद गृह मंत्री ने बेंगलुरु के प्रतिष्ठित एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आगामी आईपीएल मुकाबलों के आयोजन के लिए औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है।"