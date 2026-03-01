राहुल द्रविड़ की जगह लेगा ये दिग्गज, राजस्थान रॉयल्स ने नए हेड कोच का किया ऐलान

Kumar Sangakkara head coach of Rajasthan Royals: राजस्थान रॉयल्स ने सोमवार शाम कुमार संगकारा को IPL 2026 के लिए फ्रेंचाइजी का हेड कोच और डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट नियुक्त किए जाने की घोषणा की है। राहुल द्रविड़ IPL 2025 सीजन के बाद टीम से अलग हो गए थे, जब फ्रेंचाइजी ने उन्हें कोई दूसरी भूमिका की पेशकश की, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया।



संगकारा के नेतृत्व में राजस्थान रॉयल्स ने 2022 में आईपीएल फाइनल तक का सफर तय किया और 2024 में भी प्लेऑफ में जगह बनाई। फ्रेंचाइजी के मालिक मनोज बडाले के अनुसार संगकारा की क्लैरिटी, शांत स्वभाव और क्रिकेट की समझ टीम को स्थिरता और निरंतरता देगी। सहायक कोच के रूप में विक्रम राठौर का प्रमोशन किया गया है, जबकि शेन बॉन्ड फास्ट बॉलिंग कोच बने रहेंगे।