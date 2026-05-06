तो इस वजह से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से छीन ली गई फाइनल की मेबजानी? BCCI ने कर दिया साफ

IPL 2026 Final Venue News: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का खिताबी मुकाबला 31 मई को खेला जाएगा। BCCI ने गुरुवार को प्लेऑफ्स के साथ साथ फाइनल मैच के लिए वेन्यू का ऐलान कर दिया। हैरान करने वाली बात ये थि कि बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल की मेजबानी का अधिकार छीन लिया गया। जिसके बाद ये सवाल उठने लगा कि जिस ग्राउंड पर अब तक सफलतापूर्वक मैच आयोजित होते रहे हैं, जिस मैदान का फाइनल मैच को होस्ट करने का हक बनता है, उससे मेजबानी क्यों छीनी गई?