SRH vs PBKS: श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

IPL 2026 SRH vs PBKS Toss Update: आईपीएल 2026 के 49वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) की टक्कर पंजाब किंग्स (Punjab Kings) से हो रही है। यह मैच हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दोनों टीमें इस मैच में जीत दर्ज कर प्लेऑफ की दहलीज पर कदम रखना चाहेंगी। इस सीजन SRH की बल्लेबाजी शानदार रही है लेकिन गेंदबाजी विभाग में वो थोड़ी कमजोर नजर आई है। दूसरी ओर पंजाब किंग्स दोनों विभाग में तो शानदार रही लेकिन फील्ड में कई महत्वपूर्ण कैच टपकाए हैं।