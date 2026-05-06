बेंगलुरु से फाइनल की मेजबानी छिनने के बाद KSCA ने तोड़ी चुप्पी, कहा- हमें वजह भी नहीं बताया गया

बयान में आगे कहा गया, "मौजूदा सीज़न के दौरान बेंगलुरु में आयोजित IPL मैचों की मेजबानी सुचारू व्यवस्था और क्राउड मैनेजमेंट के साथ की गई है। इस कदम की सराहना की गई, जिसके बाद बड़े मैचों की सफलतापूर्वक मेज़बानी करने की KSCA की क्षमता भी साफ हो गई। प्लेऑफ़ की मेज़बानी करने की हमारी तत्परता और इच्छा के बावजूद, हम समझते हैं कि BCCI ने इन मैचों को दूसरे स्थानों पर कराने का निर्णय लिया है। हालाँकि, इसके पीछे के की वजहों के बारे में KSCA को औपचारिक रूप से सूचित नहीं किया गया है, फिर भी हम इस संबंध में BCCI के विशेषाधिकार और निर्णय लेने के अधिकार का पूरी तरह से सम्मान करते हैं।"