Delhi Capitals की हार पर कोच हेमांग बदानी ने खोला कच्चा चिट्ठा, कुलदीप-अक्षर के साथ पूरी टीम को दी बड़ी नसीहत

बल्लेबाजी में कप्तान अक्षर पटेल का बल्ला खामोश रहना दिल्ली को भारी पड़ रहा है। 10 मैचों में सिर्फ 33 रन। इस पर बदानी ने कप्तान का बचाव करते हुए कहा कि अक्षर दो वर्ल्ड कप जीत चुके खिलाड़ी हैं और उन्हें पता है कि दबाव कैसे झेलना है। उन्होंने अक्षर की गेंदबाजी की तारीफ की, लेकिन यह भी माना कि टीम को सामूहिक प्रदर्शन की जरूरत है। बदानी के अनुसार, 'मैच जीतने के लिए कम से कम 60-70% खिलाड़ियों का योगदान जरूरी है, जो अभी नहीं दिख रहा।'