DC playoff qualification scenario: CSK से हार के बाद मुश्किल में दिल्ली कैपिटल्स, जानें अब कैसे टॉप-4 में पहुंच सकती है टीम

दिल्ली की हालत अभी काफी नाजुक है। 10 मैचों में से सिर्फ 4 जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल पर 7वें पायदान पर खड़ी है। 6 हार के कारण टीम के खाते में केवल 8 अंक हैं, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता का विषय उनका नेट रन रेट (NRR) है। -0.949 का यह नकारात्मक रन रेट दिल्ली के लिए सबसे बड़ा कांटा बन सकता है। अगर लीग के अंत में अंक बराबर भी हुए, तो यह खराब रन रेट उन्हें टूर्नामेंट की रेस से बाहर करने के लिए काफी है।