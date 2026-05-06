6 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

DC playoff qualification scenario: CSK से हार के बाद मुश्किल में दिल्ली कैपिटल्स, जानें अब कैसे टॉप-4 में पहुंच सकती है टीम

DC playoff scenario: CSK से हार के बाद अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की राह हुई मुश्किल। क्या KL राहुल और अक्षर की जोड़ी करा पाएगी वापसी? जानिए पूरा समीकरण।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

May 06, 2026

Playoff scenarios Hindi, Axar Patel captaincy Delhi Capitals, DC playoff chances 2026, KL Rahul IPL 2026 form, Arun Jaitley Stadium match report,

दिल्ली कैपिटल्स (Photo - IANS)

DC playoff qualification Chances: दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का सफर अब उस मोड़ पर आ गया है जहां एक भी गलती का मतलब है, सीधा टूर्नामेंट से बाहर। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ अपने ही घर (कोटला मैदान) में मिली 8 विकेट की करारी हार ने कप्तान अक्षर पटेल की टीम की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। बल्लेबाजी में सुस्ती और प्रेशर न झेल पाने की वजह से दिल्ली अब एलिमिनेशन की कगार पर खड़ी है।

क्या है पॉइंट्स टेबल का हाल?

दिल्ली की हालत अभी काफी नाजुक है। 10 मैचों में से सिर्फ 4 जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल पर 7वें पायदान पर खड़ी है। 6 हार के कारण टीम के खाते में केवल 8 अंक हैं, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता का विषय उनका नेट रन रेट (NRR) है। -0.949 का यह नकारात्मक रन रेट दिल्ली के लिए सबसे बड़ा कांटा बन सकता है। अगर लीग के अंत में अंक बराबर भी हुए, तो यह खराब रन रेट उन्हें टूर्नामेंट की रेस से बाहर करने के लिए काफी है।

अक्षर पटेल के सामने बड़ी चुनौती

कप्तान अक्षर पटेल के सामने अब पहाड़ जैसी चुनौती है। दिल्ली के पास केवल 4 मैच बचे हैं और समीकरण बिल्कुल साफ है, अगर प्लेऑफ का टिकट पक्का करना है, तो 4 में से 4 मैच जीतने होंगे ताकि टीम 16 अंकों तक पहुंच सके। यदि टीम 3 मैच जीतती है और 14 अंकों पर रुकती है, तो मामला किस्मत और नेट रन रेट (NRR) के भरोसे लटक जाएगा। लेकिन, यहां से एक भी हार दिल्ली के प्लेऑफ के सफर पर आधिकारिक तौर पर फुल स्टॉप लगा सकती है।

हार की असली वजह है ये

कप्तान के तौर पर अक्षर पटेल खुद बल्ले से संघर्ष करते दिखे हैं और KL राहुल की धीमी पारी ने टीम की रफ्तार रोक दी। गेंदबाजी में कुलदीप यादव जैसे मैच विनर का महंगा साबित होना दिल्ली के लिए खतरे की घंटी है। इम्पैक्ट प्लेयर नियम का गलत इस्तेमाल भी टीम पर भारी पड़ा है।

आने वाले मुकाबले (Schedule)

तारीखमुकाबलास्थान
8 मईvs कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)दिल्ली (अरुण जेटली स्टेडियम)
11 मईvs पंजाब किंग्स (PBKS)धर्मशाला
17 मईvs राजस्थान रॉयल्स (RR)दिल्ली (अरुण जेटली स्टेडियम)
24 मईvs कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)कोलकाता (ईडन गार्डन्स)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

06 May 2026 10:53 am

Hindi News / Sports / Cricket News / DC playoff qualification scenario: CSK से हार के बाद मुश्किल में दिल्ली कैपिटल्स, जानें अब कैसे टॉप-4 में पहुंच सकती है टीम

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

इयान बिशप ने चुनी भारत की T20 टीम, तीन ओपनर्स में वैभव सूर्यवंशी भी शामिल

Vaibhav Sooryavanshi
क्रिकेट

बेशर्मों… युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को लगाई लताड़ तो सोशल मीडिया पर आई कमेंट की बाढ़

Yuvraj Singh calls out Abhishek Sharma
क्रिकेट

‘मुझे स्वार्थी बनना पड़ेगा’, संजू सैमसन ने शतक का बलिदान कर जीता सभी फैंस का दिल

Sanju Samson sacrifices hundred
क्रिकेट

CSK playoff qualification scenario: डीसी की हार से बदले समीकरण, जानें अब सीएसके कैसे पहुंचेगी प्लेऑफ में

CSK playoff qualification scenario
क्रिकेट

संजू सैमसन ने IPL में रचा इतिहास, तोड़ डाला क्रिस गेल का 13 साल पुराना रिकॉर्ड

Sanju Samson breaks Chris Gayle Record
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.