‘मुझे स्वार्थी बनना पड़ेगा’, संजू सैमसन ने शतक का बलिदान कर जीता सभी फैंस का दिल

प्लेयर ऑफ द मैच रहे संजू से जब पूछा गया कि भीड़ आपको चेट्टा कह रही है, क्या आपको यह पसंद है? इस पर उन्‍होंने कहा कि हां, वे मुझे चेट्टा कह रहे हैं, लेकिन मुझे संजू ज्‍यादा पसंद है। अपने शॉट्स खेलने के लिए इतना समय इस पर उन्‍होंने कहा कि हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्या सच में अच्छा काम करता है और आप बेसिक्स पर टिके रहने की कोशिश करते हैं और इस फॉर्मेट में अपने हाथों पर भरोसा करते हैं। मैं पिछले दो-तीन महीनों से ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने शुरुआती मूवमेंट पर थोड़ा काम कर रहा हूं और यह अच्छा हो रहा है।