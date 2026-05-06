‘अब हमें जीतना ही होगा’, IPL 2026 में छठी हार के बाद बाहर होने की कगार पर पहुंची DC तो छलका कप्तान अक्षर पटेल का दर्द

मैच हारने के बाद अक्षर पटेल ने कहा कि जाहिर है, जिस तरह से पहली पारी में विकेट खेल रहा था, 155 एक अच्छा स्कोर था। हम आठ बल्लेबाजों के साथ खेल रहे थे, हम लगभग 10-15 रन पीछे रह गए। वहीं, उन्‍होंने पिच को लेकर कहा कि बाद में यह थोड़ी बेहतर हो गई थी, लेकिन फर्क सेट बल्लेबाजों ने पैदा किया। जब कोई बल्लेबाज अच्छी तरह से सेट हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि पिच में कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि इसमें कुछ तो था।