संजू सैमसन ने IPL में रचा इतिहास, तोड़ डाला क्रिस गेल का 13 साल पुराना रिकॉर्ड

Sanju Samson breaks Chris Gayle Record: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) का 48वां मैच दिल्‍ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के सामने 156 रनों का लक्ष्‍य रखा, जिसे सीएसके ने दो विकेट के नुकसान पर 15 गेंद शेष रहते आसानी से हासिल कर लिया। संजू सैमसन ने महज 52 गेंदों पर 7 चौके और 6 की मदद से नाबाद 87 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलते हुए, सीएसके ने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को कायम रखा है। इस पारी के साथ ही उन्‍होंने क्रिस गेल का एक 13 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।