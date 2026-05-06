CSK playoff qualification scenario: डीसी की हार से बदले समीकरण, जानें अब सीएसके कैसे पहुंचेगी प्लेऑफ में

सीएसके ने दिल्‍ली कैपिटल्‍स को हराकर अपनी प्‍लेऑफ में पहुंचने की उम्‍मीदों को जिंदा रखा है, लेकिन अब समीकरण सीधा-सा है। 16 पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए उसे अपने बचे हुए 4 मैचों में से कम से कम तीन मैच जीतने होंगे। दो जीत (14 पॉइंट्स) शायद काफी न हों, जब तक कि दूसरे मैचों के नतीजे उनके पक्ष में न जाएं। अच्छी बात यह है कि सीएसके का नेट रन रेट पॉजिटिव है, जिससे वे अभी भी दौड़ में बने हुए हैं। डीसी के खिलाफ 2.3 ओवर शेष रहते मिली जीत नेट रन रेट के मामले में उसके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी।