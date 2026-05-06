6 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

बेशर्मों… युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को लगाई लताड़ तो सोशल मीडिया पर आई कमेंट की बाढ़

Yuvraj Singh calls out Abhishek Sharma: युवराज सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह मजाकिया अंदाज में अपने शागिर्दों अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य को लताड़ते नजर आ रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

May 06, 2026

Yuvraj Singh calls out Abhishek Sharma

भारतीय पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/YUVSTRONG12)

Yuvraj Singh calls out Abhishek Sharma: पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने कई युवा भारतीयों को ट्रेंड किया है। आईपीएल 2026 से पहले उन्‍होंने ऋषभ पंत को भी गाइड करने में मदद की। उन्‍होंने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले पंत के साथ काफी समय बिताया और ज्‍यादातर उनके खेल के मानसिक पहलू पर ध्यान दिया, क्‍योंकि उनका पिछला सीजन काफी मुश्किल रहा था और वह इस साल की टी20 वर्ल्ड कप टीम में भी जगह नहीं बना पाए थे। अब पंत ने आभार जताते हुए युवी को एक प्यारा तोहफा भेजा है, जिसका वीडियो इंस्‍टाग्राम पर पोस्‍ट करते हुए उन्‍होंने मजाकिया लहजे में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल समेत कुछ युवा क्रिकेटरों को लताड़ लगाई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

ऋषभ पंत ने युवराज सिंह को गिफ्ट किया एक गोल्फ बैग

ऋषभ पंत ने युवराज सिंह को एक गोल्फ बैग गिफ्ट किया। यह एक ऐसा तोहफा है, जो उनकी शुक्रगुजारी और निजी जुड़ाव दोनों को दिखाता था। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से युवराज ने गोल्फ में काफी दिलचस्पी दिखाई है। वह अक्सर अपने पुराने साथियों के साथ गोल्फ कोर्स पर समय बिताते हैं और संन्यास के बाद अपनी दिनचर्या के हिस्से के तौर पर इस खेल का मजा लेते नजर आते हैं।

युवी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया, जिसमें वह पंत के इस प्यारे गिफ्ट के लिए उन्हें धन्यवाद करते हैं और गोल्फ बैग पर लिखे संदेश को भी दिखाते है। "प्रिय युवी पाजी, आपके सपोर्ट और गाइडेंस के लिए धन्यवाद। गोल्फ कोर्स पर मिलते हैं। प्यार, आरपी।

'बेशर्मों कुछ तो शर्म करो'

युवराज ने इस गिफ्ट की तारीफ तो की, लेकिन साथ ही इसमें थोड़ा मजाकिया अंदाज भी जोड़ दिया। उन्होंने अपने दूसरे शागिर्दों अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, प्रभसिमरन सिंह, नमन धीर, अब्दुल समद और प्रियांश आर्य पर तंज कसते हुए कहा कि बेशर्मों कुछ तो शर्म करो। ऐसा युवी ने इसलिए कहा, क्योंकि उन्होंने पंत जैसा कोई गिफ्ट नहीं दिया था।

पंत के लिए मुश्किल दौर

ऋषभ पंत के लिए आईपीएल 2026 भी अब तक काफी मुश्किल रहा है। वह उन ऊंचे स्टैंडर्ड्स को छूने में असफल रहे हैं, जो उन्होंने पिछले कुछ सीजन में खुद के लिए तय किए थे। वह 9 पारियों में महज 25.50 के औसत से सिर्फ 204 रन ही बना पाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी 128.30 रहा है। पंत अभी भी अपनी लय पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसी वजह से उनकी अगुवाई वाली एलएसजी भी पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे चल रही है। उसने 9 मैचों में सिर्फ दो जीत हासिल की हैं और वह प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है।

ये भी पढ़ें

CSK playoff qualification scenario: डीसी की हार से बदले समीकरण, जानें अब सीएसके कैसे पहुंचेगी प्लेऑफ में
क्रिकेट
CSK playoff qualification scenario

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Updated on:

06 May 2026 10:44 am

Published on:

06 May 2026 10:43 am

Hindi News / Sports / Cricket News / बेशर्मों… युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को लगाई लताड़ तो सोशल मीडिया पर आई कमेंट की बाढ़

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

CSK से हार के बाद मुश्किल में दिल्ली कैपिटल्स, जानें अब कैसे टॉप-4 में पहुंच सकती है ये टीम

Playoff scenarios Hindi, Axar Patel captaincy Delhi Capitals, DC playoff chances 2026, KL Rahul IPL 2026 form, Arun Jaitley Stadium match report,
क्रिकेट

‘मुझे स्वार्थी बनना पड़ेगा’, संजू सैमसन ने शतक का बलिदान कर जीता सभी फैंस का दिल

Sanju Samson sacrifices hundred
क्रिकेट

CSK playoff qualification scenario: डीसी की हार से बदले समीकरण, जानें अब सीएसके कैसे पहुंचेगी प्लेऑफ में

CSK playoff qualification scenario
क्रिकेट

संजू सैमसन ने IPL में रचा इतिहास, तोड़ डाला क्रिस गेल का 13 साल पुराना रिकॉर्ड

Sanju Samson breaks Chris Gayle Record
क्रिकेट

‘अब हमें जीतना ही होगा’, IPL 2026 में छठी हार के बाद बाहर होने की कगार पर पहुंची DC तो छलका कप्तान अक्षर पटेल का दर्द

DC vs CSK Match Highlights
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.