बेशर्मों… युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को लगाई लताड़ तो सोशल मीडिया पर आई कमेंट की बाढ़

Yuvraj Singh calls out Abhishek Sharma: पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने कई युवा भारतीयों को ट्रेंड किया है। आईपीएल 2026 से पहले उन्‍होंने ऋषभ पंत को भी गाइड करने में मदद की। उन्‍होंने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले पंत के साथ काफी समय बिताया और ज्‍यादातर उनके खेल के मानसिक पहलू पर ध्यान दिया, क्‍योंकि उनका पिछला सीजन काफी मुश्किल रहा था और वह इस साल की टी20 वर्ल्ड कप टीम में भी जगह नहीं बना पाए थे। अब पंत ने आभार जताते हुए युवी को एक प्यारा तोहफा भेजा है, जिसका वीडियो इंस्‍टाग्राम पर पोस्‍ट करते हुए उन्‍होंने मजाकिया लहजे में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल समेत कुछ युवा क्रिकेटरों को लताड़ लगाई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।