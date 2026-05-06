BCCI ने अचानक बदला वेन्यू: बेंगलुरु से छीनी फाइनल की मेजबानी, अब दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में होगा महामुकाबला

IPL 2026 Final venue change news: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंचने वाला है। 70 धमाकेदार लीग मैचों के बाद अब बारी है प्लेऑफ की। लेकिन, सबसे बड़ी खबर इसके वेन्यू को लेकर आ रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने प्‍लेऑफ के वेन्‍यू का ऐलान कर दिया है। बोर्ड एक बड़ा फैसला लेते हुए फाइनल मैच की जगह बदल दी है। अब आईपीएल 2026 का किंग कौन बनेगा, इसका फैसला बेंगलुरु में नहीं बल्कि अहमदाबाद के मैदान पर होगा।