BCCI ने अचानक बदला वेन्यू: बेंगलुरु से छीनी फाइनल की मेजबानी, अब दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में होगा महामुकाबला

Narendra Modi Stadium Ahmedabad (Photo - IANS)
IPL 2026 Final venue change news: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंचने वाला है। 70 धमाकेदार लीग मैचों के बाद अब बारी है प्लेऑफ की। लेकिन, सबसे बड़ी खबर इसके वेन्यू को लेकर आ रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने प्लेऑफ के वेन्यू का ऐलान कर दिया है। बोर्ड एक बड़ा फैसला लेते हुए फाइनल मैच की जगह बदल दी है। अब आईपीएल 2026 का किंग कौन बनेगा, इसका फैसला बेंगलुरु में नहीं बल्कि अहमदाबाद के मैदान पर होगा।
पहले तय किया गया था कि इस सीजन का फाइनल बेंगलुरु में होगा। लेकिन स्थानीय एसोसिएशन और अधिकारियों की कुछ ऐसी शर्तें और जरूरतें थीं, जो BCCI के नियमों और प्रोटोकॉल के दायरे से बाहर थीं। इसी लॉजिस्टिक खींचतान की वजह से BCCI ने बेंगलुरु से फाइनल की मेजबानी छीन ली और इसे अहमदाबाद को सौंप दिया।
इस बार प्लेऑफ के मुकाबले तीन अलग-अलग शहरों में खेले जाएंगे, जो फैंस के लिए एक सरप्राइज की तरह है।
पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए, बीसीसीआई ने इस साल आईपीएल 2026 के शेड्यूल को तीन अलग-अलग चरणों में जारी किया है। सबसे पहले 11 मार्च को शुरुआती 20 मैचों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसके बाद 26 मार्च को लीग स्टेज के बाकी सभी मैचों के शेड्यूल घोषित हुआ था।
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