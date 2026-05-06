SRH vs PBKS: क्या पंजाब किंग्स को पछाड़कर आज नंबर-1 बनेगी एसआरएच, होश उड़ा देंगे हैदराबाद के आंकड़े

SRH vs PBKS Head to Head Record: आईपीएल 2026 का 49वां मुकाबला आज बुधवार शाम 7:30 बजे से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा। इस मैच में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब किंग्‍स पहले स्‍थान पर बरकरार रहने के इरादे से उतरेगी तो पैट कमिंस के नेतृत्‍व वाली एसआरएच पंजाब को पछाड़कर पहला स्थान हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाएगी। इस मुकाबले से पहले दोनों टीमों की मौजूदा स्थिति के साथ इनके हेड-टू-हेड रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं।