इयान बिशप ने चुनी भारत की T20 टीम, तीन ओपनर्स में वैभव सूर्यवंशी भी शामिल

Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल 2026 में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सभी को इतना प्रभावित किया है कि फैंस और पूर्व क्रिकेटर उन्हें भारत की जर्सी में देखने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिग्‍गजों का मानना है कि सूर्यवंशी जैसी दुर्लभ प्रतिभा को टीम इंडिया में शामिल कर उन्हें सही समय पर टॉप लेवल क्रिकेट का अनुभव देना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सूर्यवंशी जून में आयरलैंड के दौरे पर होने वाली दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारत की टीम के लिए डेब्यू करेंगे। इसी बीच इयान बिशप ने भारत की एक वैकल्पिक टी20 इंटरनेशनल टीम चुनी है, जिसमें वेस्टइंडीज के इस महान खिलाड़ी ने सूर्यवंशी को तीन ओपनर्स में से एक के तौर पर चुना है।