सनराइजर्स हैदराबाद की पारी में चौकों से ज्यादा लगे छक्के, क्लासेन ने अभिषेक से छीन ली ऑरेंज कैप

हेनरिक क्लासेन ने 69 रन की धमाकेदार पारी की बदौलत अभिषेक शर्मा से ऑरेन्ज कैप छीन ली। आईपीएल 2026 में अब क्लासेन के सबसे ज्यादा 494 रन हो गए हैं, तो दूसरे स्थान पर अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने 475 रन बनाए हैं। केएल राहुल के नाम 445 और ईशान किशन के नाम 409 रन हैं। इस लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी 5वें स्थान पर हैं और उन्होंने अब तक 404 रन बनाए हैं। सबसे खास बात ये है कि इस लिस्ट में टॉप 5 में 3 बल्लेबाज सनराइजर्स हैदराबाद के ही हैं।