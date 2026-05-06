SRH के बल्लेबाजों ने बदल दिया IPL ही नहीं, T20 क्रिकेट का इतिहास, 8वीं बार छूआ 200 रन का आंकड़ा

IPl 2026 SRH vs PBKS: आईपीएल 2026 का 49वां मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, जहां सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने इस सीजन 8वीं बार 200 के आंकड़े को पार कर डाला। टी20 क्रिकेट के इतिहास में अब तक सिर्फ 3 टीमें ये कारनामा कर पाई हैं, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद का भी नाम जुड़ गया है। आईपीएल सीजन 18 में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स ये 8-8 बार 200 रन के आंकड़े को छूआ था। आईपीएल टीमों के अलावा इंग्लैंड की बर्मिंघम बीस्ट ने साल 2022 में खेले गए टी20 ब्लास्ट में 7 बार 200 रन के आकंड़े को छूआ था।