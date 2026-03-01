इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज को CSK ने दी बड़ी जिम्मेदारी, संजू सैमसन को होगा फायदा

इस दौरान सबसे ज्यादा फायदा संजू सैमसन (Sanju Samson) को हो सकता है, जो राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई सुपर किंग्स में गए हैं और वह भी एक विकेटकीपर हैं। ऐसे में जेम्स फोस्टर से संजू सैमसन को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से टी20 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन ने प्रदर्शन किया है, उससे आने वाले वनडे में भी उनके भारत की वनडे टीम में शामिल होने और विकेटकीपिंग करने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ऐसे में फोस्टर न सिर्फ आईपीएल के लिए बल्कि आने वाले इंटरनेशनल मैचों के लिए भी संजू सैमसन को कई गुण सिखा सकते हैं। हालांकि इसी टीम में एमएस धोनी भी हैं।