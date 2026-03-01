साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिरीज में बराबरी करने के इरादे से उतरेगी न्यूजीलैंड, जानिए कैसा रहेगा पिच का मिजाज

SA vs NZ 2nd T20 Pitch Report: हैमिल्टन के सेडन पार्क में कल शाम न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच पांच टी20 मैचों की द्विपक्षीय सिरीज का दूसरा टी20 मैच खेला जाएगा। मेजबान कीवी टीम सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही है और पहला मैच हारने के बाद अब बराबरी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। साउथ अफ्रीका ने 15 मार्च को बे ओवल में खेले गए पहले टी20 में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी थी, जहां किवी टीम मात्र 91 रन पर सिमट गई और प्रोटियाज ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर बढ़त बना ली। दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड घरेलू मैदान पर वापसी की कोशिश करेगी, वहीं साउथ अफ्रीका सीरीज में अपना दबदबा बनाए रखना चाहेगी।