आज ही के दिन ली गई थी क्रिकेट इतिहास की पहली हैट्रिक, 147 साल पहले इस दिग्गज ने किया था कारनामा

ऑस्ट्रेलिया के फ्रेड स्पोफोर्थ ने ली थी टेस्ट क्रिकेट की पहली हैट्रिक (फोटो- ICC)
On This Day, 1st Hat-trick in Test Cricket: क्रिकेट में जब एक गेंदबाज लगातार तीन गेंदों में तीन विकेट लेता है, तो वह हैट्रिक कहलाती है। इसे गेंदबाजों के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं माना जा सकता है। इसके चलते किसी टीम का पूरा बल्लेबाजी क्रम लड़खड़ा सकता है। टेस्ट क्रिकेट में यह कारनामा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज फ्रेड स्पोफोर्थ थे। आज ही के दिन 147 साल पहले फ्रेड स्पोफोर्थ ने साल 1879 में इंग्लैंड के खिलाफ यह कारनामा किया था।
साल 1879 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड के खिलाफ तेज गेंदबाज फ्रेड स्पोफोर्थ ने पहली पारी में लगातार तीन गेंदों पर तीन विकेट लेकर इंग्लिश बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी। इसके चलते इंग्लैंड पहली पारी में सिर्फ 113 रन का स्कोर ही खड़ा कर सका और मैच 10 विकेट से गंवा दिया। इस पारी में इंग्लैंड के दो बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा छू पाए थे। स्पोफोर्थ ने पहली पारी में 6 और दूसरी पारी में 7 विकेट झटके। यह उनका कुल दूसरा ही मैच था और इसमें उन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिया कि इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा दिया।
साल 1877 में डेब्यू करने वाले स्पोफोर्थ ने अपने पहले मैच में केवल चार ही विकेट लिए थे। लेकिन अपने दूसरे मौके को उन्होंने अच्छी तरह भुनाया और इंग्लिश बल्लेबाजों को ढेर कर दिया। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, जिसे स्पोफोर्थ ने गलत साबित कर दिया। सलामी बल्लेबाज जॉर्ज उलियेट को दूसरी ही गेंद पर डक पर आउट कर दिया। इसके बाद 26 रन के स्कोर पर इंग्लैंड ने लगातार तीन गेंदों पर तीन बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए। स्पोफोर्थ की इस हैट्रिक की बदौलत इंग्लिश टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह लड़खड़ा गई। लेकिन कप्तान लॉर्ड हैरिस (33 रन) और चार्ली एब्सोलम (52 रन) की संघर्षपूर्ण पारियों के दम पर इंग्लैंड 113 रन बना सका।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग