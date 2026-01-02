2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

आज ही के दिन ली गई थी क्रिकेट इतिहास की पहली हैट्रिक, 147 साल पहले इस दिग्गज ने किया था कारनामा

क्रिकेट में उपलब्धियों की बात की जाए तो इसमें एक गेंदबाज के लिए हैट्रिक बहुत ही मायने रखती है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज फ्रेड स्पोफोर्थ ऐसे पहले खिलाड़ी बने, जिन्होंने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में यह कारनामा किया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 02, 2026

Fred Spofforth

ऑस्ट्रेलिया के फ्रेड स्पोफोर्थ ने ली थी टेस्ट क्रिकेट की पहली हैट्रिक (फोटो- ICC)

On This Day, 1st Hat-trick in Test Cricket: क्रिकेट में जब एक गेंदबाज लगातार तीन गेंदों में तीन विकेट लेता है, तो वह हैट्रिक कहलाती है। इसे गेंदबाजों के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं माना जा सकता है। इसके चलते किसी टीम का पूरा बल्लेबाजी क्रम लड़खड़ा सकता है। टेस्ट क्रिकेट में यह कारनामा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज फ्रेड स्पोफोर्थ थे। आज ही के दिन 147 साल पहले फ्रेड स्पोफोर्थ ने साल 1879 में इंग्लैंड के खिलाफ यह कारनामा किया था।

करियर के दूसरे ही मैच में किया कारनामा

साल 1879 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड के खिलाफ तेज गेंदबाज फ्रेड स्पोफोर्थ ने पहली पारी में लगातार तीन गेंदों पर तीन विकेट लेकर इंग्लिश बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी। इसके चलते इंग्लैंड पहली पारी में सिर्फ 113 रन का स्कोर ही खड़ा कर सका और मैच 10 विकेट से गंवा दिया। इस पारी में इंग्लैंड के दो बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा छू पाए थे। स्पोफोर्थ ने पहली पारी में 6 और दूसरी पारी में 7 विकेट झटके। यह उनका कुल दूसरा ही मैच था और इसमें उन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिया कि इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा दिया।

इंग्लिश बल्लेबाजी क्रम को किया ढेर

साल 1877 में डेब्यू करने वाले स्पोफोर्थ ने अपने पहले मैच में केवल चार ही विकेट लिए थे। लेकिन अपने दूसरे मौके को उन्होंने अच्छी तरह भुनाया और इंग्लिश बल्लेबाजों को ढेर कर दिया। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, जिसे स्पोफोर्थ ने गलत साबित कर दिया। सलामी बल्लेबाज जॉर्ज उलियेट को दूसरी ही गेंद पर डक पर आउट कर दिया। इसके बाद 26 रन के स्कोर पर इंग्लैंड ने लगातार तीन गेंदों पर तीन बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए। स्पोफोर्थ की इस हैट्रिक की बदौलत इंग्लिश टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह लड़खड़ा गई। लेकिन कप्तान लॉर्ड हैरिस (33 रन) और चार्ली एब्सोलम (52 रन) की संघर्षपूर्ण पारियों के दम पर इंग्लैंड 113 रन बना सका।

ये भी पढ़ें

‘इस बार का वर्ल्ड कप कोई नहीं देखेगा’, जानें क्यों इस पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने कह दी इतनी बड़ी बात
क्रिकेट
ICC T20 World Cup

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

02 Jan 2026 06:08 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / आज ही के दिन ली गई थी क्रिकेट इतिहास की पहली हैट्रिक, 147 साल पहले इस दिग्गज ने किया था कारनामा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026: दक्षिण अफ्रीका की टीम का ऐलान, IPL में 10 करोड़ में बिकने वाले इस खतरनाक बल्लेबाज को नहीं मिली जगह

South Africa Squad for T20 World Cup
क्रिकेट

क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ हो सकती है श्रेयस अय्यर की वापसी? फिटनेस को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने

Shreyas Iyer Medical Update
क्रिकेट

‘इस बार का वर्ल्ड कप कोई नहीं देखेगा’, जानें क्यों इस पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने कह दी इतनी बड़ी बात

ICC T20 World Cup
क्रिकेट

‘नो थैंक्स’, पूर्व पाकिस्तानी कोच ने गौतम गंभीर के बाद भारतीय टीम के हेड कोच बनने से किया इनकार

Gautam Gambhir Hai Hai Go Back chant
क्रिकेट

‘मुझे अपमानित किया…’, पाकिस्तान की कोचिंग छोड़ने पर जेसन गिलेस्पी का सनसनीखेज खुलासा, PCB ने नहीं दी सैलरी

Jason Gillespie
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.