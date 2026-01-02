आज ही के दिन ली गई थी क्रिकेट इतिहास की पहली हैट्रिक, 147 साल पहले इस दिग्गज ने किया था कारनामा

साल 1877 में डेब्यू करने वाले स्पोफोर्थ ने अपने पहले मैच में केवल चार ही विकेट लिए थे। लेकिन अपने दूसरे मौके को उन्होंने अच्छी तरह भुनाया और इंग्लिश बल्लेबाजों को ढेर कर दिया। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, जिसे स्पोफोर्थ ने गलत साबित कर दिया। सलामी बल्लेबाज जॉर्ज उलियेट को दूसरी ही गेंद पर डक पर आउट कर दिया। इसके बाद 26 रन के स्कोर पर इंग्लैंड ने लगातार तीन गेंदों पर तीन बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए। स्पोफोर्थ की इस हैट्रिक की बदौलत इंग्लिश टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह लड़खड़ा गई। लेकिन कप्तान लॉर्ड हैरिस (33 रन) और चार्ली एब्सोलम (52 रन) की संघर्षपूर्ण पारियों के दम पर इंग्लैंड 113 रन बना सका।