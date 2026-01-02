‘इस बार का वर्ल्ड कप कोई नहीं देखेगा’, जानें क्यों इस पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने कह दी इतनी बड़ी बात

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से आयोजित होने जा रहा है। (फोटो- ICC)
Ashwin on ICC T20 World Cup: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसकी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इस बार के वर्ल्ड कप को लेकर अपनी झुंझलाहट जाहिर की है। अश्विन ने वर्ल्ड कप के शेड्यूल को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि भारत के वर्ल्ड कप की शुरुआत में ही एसोसिएट नेशन्स के साथ खेलने से वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप पर प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार से अगर वर्ल्ड कप आयोजित हो रहा है, तो इसे कोई भी नहीं देखेगा।
इस टी20 वर्ल्ड कप में भारत अपने शुरुआती दो मुकाबले यूएसए और नामिबिया जैसे दो एसोसिएट नेशन्स से खेलेगा। इस पर रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि शुरुआत में ही एसोसिएट नेशन्स से मैच होने पर लोगों की रुचि कम हो सकती है और इससे वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप पर भारी प्रभाव पड़ेगा। अपने यूट्यूब चैनल 'एश की बात' पर अश्विन ने कहा, "इस बार का आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप कोई नहीं देखेगा। भारत बनाम यूएसए, भारत बनाम नामिबिया, भारतीय टीम के ये दो शुरुआती मुकाबले दर्शकों का ध्यान वर्ल्ड कप से हटा देंगे। पहले वर्ल्ड कप हर चार साल में एक बार होता था, जिसके लिए लोग उत्साहित रहते थे। भारत शुरुआती राउंड में इंग्लैंड और श्रीलंका जैसे देशों के साथ खेलता था, जिसे देखना काफी मजेदार होता था।"
2024 के टी20 वर्ल्ड कप से यह टूर्नामेंट अब 20 टीमों के बीच खेला जाता है, जिसके चलते इसमें ग्रुप स्टेज में टीमें खेलती हैं। इस टूर्नामेंट में 20 टीमें चार ग्रुप में खेलेंगी। यह दूसरी बार है जब टी20 वर्ल्ड कप को इस प्रकार से शेड्यूल किया जा रहा है। इससे पहले टॉप की टीमों को दूसरे राउंड के लिए सीधे ही बाई मिल जाता था और अन्य टीमें ग्रुप स्टेज पर क्वालिफाई करने के लिए खेलती। टी20 वर्ल्ड कप के इस बदली हुई शेड्यूलिंग से बड़ी टीमों के एसोसिएट नेशन्स के साथ के मैच एकतरफा हो जाएंगे। इसके अलावा साल 2020 को अगर छोड़ दिया जाए तो 2019 से हर साल आईसीसी का कोई न कोई बड़ा टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। इससे भी लोगों की रुचि कम हो सकती है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग