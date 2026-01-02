‘इस बार का वर्ल्ड कप कोई नहीं देखेगा’, जानें क्यों इस पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने कह दी इतनी बड़ी बात

2024 के टी20 वर्ल्ड कप से यह टूर्नामेंट अब 20 टीमों के बीच खेला जाता है, जिसके चलते इसमें ग्रुप स्टेज में टीमें खेलती हैं। इस टूर्नामेंट में 20 टीमें चार ग्रुप में खेलेंगी। यह दूसरी बार है जब टी20 वर्ल्ड कप को इस प्रकार से शेड्यूल किया जा रहा है। इससे पहले टॉप की टीमों को दूसरे राउंड के लिए सीधे ही बाई मिल जाता था और अन्य टीमें ग्रुप स्टेज पर क्वालिफाई करने के लिए खेलती। टी20 वर्ल्ड कप के इस बदली हुई शेड्यूलिंग से बड़ी टीमों के एसोसिएट नेशन्स के साथ के मैच एकतरफा हो जाएंगे। इसके अलावा साल 2020 को अगर छोड़ दिया जाए तो 2019 से हर साल आईसीसी का कोई न कोई बड़ा टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। इससे भी लोगों की रुचि कम हो सकती है।