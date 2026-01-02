2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘इस बार का वर्ल्ड कप कोई नहीं देखेगा’, जानें क्यों इस पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने कह दी इतनी बड़ी बात

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत अपने शुरुआती दो मुकाबलों में एसोसिएट नेशन्स यूएसए और नामिबिया के साथ भिड़ेगा। इसी शेड्यूल पर बात करते हुए भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि ऐसे में लोगों की रुचि खत्म हो जाएगी और इस बार वर्ल्ड कप कोई नहीं देखेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 02, 2026

ICC T20 World Cup

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से आयोजित होने जा रहा है। (फोटो- ICC)

Ashwin on ICC T20 World Cup: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसकी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इस बार के वर्ल्ड कप को लेकर अपनी झुंझलाहट जाहिर की है। अश्विन ने वर्ल्ड कप के शेड्यूल को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि भारत के वर्ल्ड कप की शुरुआत में ही एसोसिएट नेशन्स के साथ खेलने से वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप पर प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार से अगर वर्ल्ड कप आयोजित हो रहा है, तो इसे कोई भी नहीं देखेगा।

'लोगों की रुचि हो सकती है खत्म'

इस टी20 वर्ल्ड कप में भारत अपने शुरुआती दो मुकाबले यूएसए और नामिबिया जैसे दो एसोसिएट नेशन्स से खेलेगा। इस पर रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि शुरुआत में ही एसोसिएट नेशन्स से मैच होने पर लोगों की रुचि कम हो सकती है और इससे वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप पर भारी प्रभाव पड़ेगा। अपने यूट्यूब चैनल 'एश की बात' पर अश्विन ने कहा, "इस बार का आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप कोई नहीं देखेगा। भारत बनाम यूएसए, भारत बनाम नामिबिया, भारतीय टीम के ये दो शुरुआती मुकाबले दर्शकों का ध्यान वर्ल्ड कप से हटा देंगे। पहले वर्ल्ड कप हर चार साल में एक बार होता था, जिसके लिए लोग उत्साहित रहते थे। भारत शुरुआती राउंड में इंग्लैंड और श्रीलंका जैसे देशों के साथ खेलता था, जिसे देखना काफी मजेदार होता था।"

जानें अश्विन ने ऐसा क्यों कहा

2024 के टी20 वर्ल्ड कप से यह टूर्नामेंट अब 20 टीमों के बीच खेला जाता है, जिसके चलते इसमें ग्रुप स्टेज में टीमें खेलती हैं। इस टूर्नामेंट में 20 टीमें चार ग्रुप में खेलेंगी। यह दूसरी बार है जब टी20 वर्ल्ड कप को इस प्रकार से शेड्यूल किया जा रहा है। इससे पहले टॉप की टीमों को दूसरे राउंड के लिए सीधे ही बाई मिल जाता था और अन्य टीमें ग्रुप स्टेज पर क्वालिफाई करने के लिए खेलती। टी20 वर्ल्ड कप के इस बदली हुई शेड्यूलिंग से बड़ी टीमों के एसोसिएट नेशन्स के साथ के मैच एकतरफा हो जाएंगे। इसके अलावा साल 2020 को अगर छोड़ दिया जाए तो 2019 से हर साल आईसीसी का कोई न कोई बड़ा टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। इससे भी लोगों की रुचि कम हो सकती है।

ये भी पढ़ें

Usman Khawaja Retirement: 225 मैच, 15447 रन, 18 शतक, उस्मान ख्वाजा के नाम दर्ज हैं ये बड़े रिकॉर्ड
क्रिकेट
Usman Khawaja is Ready to Retire

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

02 Jan 2026 03:58 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘इस बार का वर्ल्ड कप कोई नहीं देखेगा’, जानें क्यों इस पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने कह दी इतनी बड़ी बात

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘नो थैंक्स’, पूर्व पाकिस्तानी कोच ने गौतम गंभीर के बाद भारतीय टीम के हेड कोच बनने से किया इनकार

Gautam Gambhir Hai Hai Go Back chant
क्रिकेट

‘मुझे अपमानित किया…’, पाकिस्तान की कोचिंग छोड़ने पर जेसन गिलेस्पी का सनसनीखेज खुलासा, PCB ने नहीं दी सैलरी

Jason Gillespie
क्रिकेट

अगले ख्वाजा का सफर स्मिथ के जितना आसान होगा? नस्लीय स्टीरियोटाइप्स और दोहरे मापदंड पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने बोर्ड को लताड़ा!

Usman Khawaja Retirement
क्रिकेट

Usman Khawaja Retirement: 225 मैच, 15447 रन, 18 शतक, उस्मान ख्वाजा के नाम दर्ज हैं ये बड़े रिकॉर्ड

Usman Khawaja is Ready to Retire
क्रिकेट

5 टेस्ट, 31 टी20 और 15 वनडे मैच खेलेगी टीम इंडिया, टी20 वर्ल्ड कप से लेकर इंग्लैंड दौरे तक, देखें 2026 में भारत का शेड्यूल

Team India
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.