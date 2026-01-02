Usman Khawaja Retirement: 225 मैच, 15447 रन, 18 शतक, उस्मान ख्वाजा के नाम दर्ज हैं ये बड़े रिकॉर्ड

पाकिस्तान से आकर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के लिए इतने लंबे समय तक खेलना उस्मान ख्वाजा के लिए निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि है और उन क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा है जो दूसरे देश की राष्ट्रीय टीम की तरफ से खेलने का सपना संजोए हैं। इसका जिक्र ख्वाजा ने अपने संन्यास की घोषणा के दौरान भी किया। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज की यात्रा आसान नहीं रही है। वह 7 बार टीम से ड्रॉप हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हारे और हर बार दमदार वापसी की। 4 जनवरी से शुरू हो रहा सिडनी टेस्ट उनके करियर का आखिरी टेस्ट होगा।