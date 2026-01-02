2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

5 टेस्ट, 31 टी20 और 15 वनडे मैच खेलेगी टीम इंडिया, टी20 वर्ल्ड कप से लेकर इंग्लैंड दौरे तक, देखें 2026 में भारत का शेड्यूल

भारतीय टीम 2026 में बाइलेटरल सीरीज के अलावा टी20 वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स में भी हिस्सा लेगी। इस दौरान पर भारत 5 टेस्ट और 15 वनडे और 31 टी20 मुक़ाबले खेलेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 02, 2026

Team India

भारतीय क्रिकेट टीम का शेड्यूल (फोटो- IANS)

India cricket team full fixtures 2026: 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम का शेड्यूल वाकई काफी व्यस्त और चुनौतीपूर्ण है। टीम को बाइलेटरल सीरीज के अलावा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स जैसे बड़े टूर्नामेंटों में भी हिस्सा लेना है, जिससे खिलाड़ियों पर वर्कलोड का दबाव बढ़ेगा। साल की शुरुआत घरेलू सरजमीं पर न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज से होगी। जनवरी में तीन वनडे और पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे, जो टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन करेगा भारत

इसके तुरंत बाद फरवरी-मार्च में भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 आयोजित होगा। भारत बतौर डिफेंडिंग चैंपियन उतरेगा और घरेलू समर्थन के साथ खिताब बचाने की कोशिश करेगा। मार्च से मई तक इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 चलेगा, जिस दौरान कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं होंगे। आईपीएल के बाद जून में भारत अफगानिस्तान की मेजबानी करेगा, जिसमें एक टेस्ट और तीन वनडे मैच शामिल हैं।

जापान में एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेगी टीम इंडिया

जुलाई में टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी, जहां व्हाइट-बॉल सीरीज (तीन वनडे और पांच टी20) खेली जाएगी। अगस्त में श्रीलंका दौरे पर दो टेस्ट मैच होंगे, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे। सितंबर-अक्टूबर में जापान में एशियन गेम्स 2026 होंगे, जहां क्रिकेट टी20 फॉर्मेट में शामिल है। भारतीय टीम (पुरुष और महिला दोनों) गोल्ड मेडल डिफेंड करने उतरेगी। इस दौरान कुछ बाइलेटरल सीरीज भी संभव हैं।

इस साल खेले जाएंगे इतने मुक़ाबले

साल के अंत में न्यूजीलैंड का दौरा होगा, जिसमें मल्टी-फॉर्मेट सीरीज खेली जाएगी, और दिसंबर में घरेलू सरजमीं पर श्रीलंका या वेस्टइंडीज के खिलाफ लिमिटेड ओवर्स सीरीज हो सकती है। कुल मिलाकर, 2026 में भारत लगभग 5 टेस्ट, 15 वनडे और 31 टी20 मैच खेलेगा। ऐसे में आइए भारतीय टीम के शेड्यूल पर एक नजर डालते हैं।

2026 में भारतीय क्रिकेट टीम का

न्यूजीलैंड का भारत दौरा (जनवरी)
♦ 11 जनवरी- पहला वनडे, वडोदरा
♦ 14 जनवरी- दूसरा वनडे, राजकोट
♦ 18 जनवरी- तीसरा वनडे, इंदौर
♦ 21 जनवरी- पहला टी20, नागपुर
♦ 23 जनवरी- दूसरा टी20, रायपुर
♦ 25 जनवरी- तीसरा टी20, गुवाहाटी
♦ 28 जनवरी- चौथा टी20, विशाखापत्तनम
♦ 31 जनवरी- पांचवां टी20, तिरुवनंतपुरम

आईसीसी मेन्स टी20 विश्व कप
♦ 7 फरवरी- बनाम यूएसए (मुंबई)
♦ 12 फरवरी- बनाम नामीबिया (दिल्ली)
♦ 15 फरवरी- बनाम पाकिस्तान (कोलंबो)
♦ 18 फरवरी- बनाम नीदरलैंड (अहमदाबाद)

अफगानिस्तान का भारत दौरा (जून)
♦ 1 टेस्ट
♦ 3 वनडे

भारत का इंग्लैंड दौरा (जुलाई)
♦ 1 जुलाई- पहला टी20, चेस्टर-ले-स्ट्रीट
♦ 4 जुलाई- दूसरा टी20, मैनचेस्टर
♦ 7 जुलाई- तीसरा टी20, नॉटिंघम
♦ 9 जुलाई- चौथा टी20, ब्रिस्टल
♦ 11 जुलाई- पांचवां टी20, साउथम्प्टन
♦ 14 जुलाई- पहला वनडे, बर्मिंघम
♦ 16 जुलाई- दूसरा वनडे, कार्डिफ
♦ 19 जुलाई- तीसरा वनडे, लॉर्ड्स

भारत और श्रीलंका का दौरा (अगस्त)
♦ 2 टेस्ट मैच

भारत का बांग्लादेश दौरा (सितंबर में संभावित)
♦ 3 वनडे
♦ 3 टी20

भारत का अफगानिस्तान दौरा (न्यूट्रल वेन्यू) | सितंबर-अक्तूबर
♦ 3 टी20

वेस्टइंडीज का भारत दौरा (सितंबर-अक्तूबर)
♦ 3 वनडे
♦ 5 टी20

एशियन गेम्स 2026
मेजबान: जापान

भारत का न्यूजीलैंड दौरा (अक्टूबर-नवंबर)
♦ 2 टेस्ट
♦ 3 वनडे
♦ 5 टी20

श्रीलंका का भारत दौरा (दिसंबर)
♦ 3 वनडे
♦ 3 टी20

