5 टेस्ट, 31 टी20 और 15 वनडे मैच खेलेगी टीम इंडिया, टी20 वर्ल्ड कप से लेकर इंग्लैंड दौरे तक, देखें 2026 में भारत का शेड्यूल

India cricket team full fixtures 2026: 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम का शेड्यूल वाकई काफी व्यस्त और चुनौतीपूर्ण है। टीम को बाइलेटरल सीरीज के अलावा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स जैसे बड़े टूर्नामेंटों में भी हिस्सा लेना है, जिससे खिलाड़ियों पर वर्कलोड का दबाव बढ़ेगा। साल की शुरुआत घरेलू सरजमीं पर न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज से होगी। जनवरी में तीन वनडे और पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे, जो टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण होंगे।