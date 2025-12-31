31 दिसंबर 2025,

वेस्टइंडीज सीरीज और टी20 विश्व कप 2026 के लिए अफगानिस्तान स्क्वॉड का ऐलान, इस मिस्ट्री स्पिनर को नहीं मिली जगह

अफगानिस्तान टीम में बाएं हाथ के मध्यक्रम के बल्लेबाज शाहिदुल्लाह कमाल और विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद इशाक अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। युवा तेज गेंदबाज अब्दुल्ला अहमदजई ने टीम में जगह बनाई है। बांग्लादेश सीरीज से बाहर रहे और जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी टी20 मैच खेलने वाले फजल हक फारूकी भी टीम में हैं। मुजीब उर रहमान भी टीम में हैं।

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 31, 2025

अफगानिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम घोषित की (Photo - IANS)

Afghanistan Squad for T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 सदस्यीय अफगान टीम का ऐलान कर दिया है। करिश्माई लेग स्पिनर राशिद खान के नेतृत्व में घोषित टीम में गुलबदीन नाइब और दाएं हाथ के तेज गेंदबाज नवीन-उल-हक की वापसी हुई है। इब्राहिम जादरान टीम के उपकप्तान होंगे। यही टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ भी यूएई में होने वाली 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी।

शाहिदुल्लाह और इशाक को मिला मौका

अफगानिस्तान टीम में बाएं हाथ के मध्यक्रम के बल्लेबाज शाहिदुल्लाह कमाल और विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद इशाक अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। युवा तेज गेंदबाज अब्दुल्ला अहमदजई ने टीम में जगह बनाई है। बांग्लादेश सीरीज से बाहर रहे और जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी टी20 मैच खेलने वाले फजल हक फारूकी भी टीम में हैं। मुजीब उर रहमान भी टीम में हैं।

वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जाएगी सीरीज

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ नसीब खान ने कहा, "टी20 विश्व कप के पिछले एडिशन में अफगान टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। हम पिछली शानदार यादों को संजोते हैं और इस साल और भी बेहतर नतीजों की उम्मीद करते हैं, जो एशियाई हालात में खेला जाएगा। वेस्टइंडीज टीम की मेजबानी करने से हमें अपनी टीम में संतुलन को बेहतर बनाने और विश्व कप के लिए ठीक से तैयारी करने का एक शानदार मौका मिलेगा।"

मुख्य चयनकर्ता अहमद शाह सुलेमानखिल ने कहा, "गुलबदीन नाइब बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, और उनकी वापसी से हमारी टीम को मजबूती मिलेगी। हम नवीन उल हक के वापस आने से भी खुश हैं, जिससे हमारी तेज गेंदबाजी बेहतर होगी।"

उन्होंने कहा, "एएम गजनफर को मुख्य टीम से बाहर रखने का फैसला मुश्किल था। उनकी जगह हमने मुजीब को लिया है। शाहिदुल्लाह कमाल ने हाल के इवेंट में अच्छा प्रदर्शन किया और हमें एक कीमती बाएं हाथ का विकल्प दिया, जो बड़े टूर्नामेंट में बहुत जरूरी है।"

विश्व कप से पहले अफगानिस्तान 19, 21, और 22 जनवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ यूएई में तीन टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी। विश्व कप की शुरुआत 7 मार्च से हो रही है। अफगानिस्तान को न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यूएई और कनाडा के साथ ग्रुप डी में रखा गया है। अफगानिस्तान 8 फरवरी को चेन्नई में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी।

टी20 विश्व कप 2026 के लिए अफगानिस्तान की टीम

राशिद खान (कप्तान), इब्राहिम जादरान (उपकप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, शाहिदुल्लाह कमाल, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नाइब, मोहम्मद नबी, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, नवीन उल हक, फजल हक फारूकी, अब्दुल्ला अहमदजई।

रिजर्व खिलाड़ी- एएम गजनफर, एजाज अहमदजई और जिया उर रहमान शरीफी

