वेस्टइंडीज सीरीज और टी20 विश्व कप 2026 के लिए अफगानिस्तान स्क्वॉड का ऐलान, इस मिस्ट्री स्पिनर को नहीं मिली जगह

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ नसीब खान ने कहा, "टी20 विश्व कप के पिछले एडिशन में अफगान टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। हम पिछली शानदार यादों को संजोते हैं और इस साल और भी बेहतर नतीजों की उम्मीद करते हैं, जो एशियाई हालात में खेला जाएगा। वेस्टइंडीज टीम की मेजबानी करने से हमें अपनी टीम में संतुलन को बेहतर बनाने और विश्व कप के लिए ठीक से तैयारी करने का एक शानदार मौका मिलेगा।"