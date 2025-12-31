एशेज के बाद इंग्लैंड टीम संग ड्रिंक करेंगे ट्रेविस हेड, दो साल पहले इस विवाद के चलते दोनों टीमों ने बंद कर दिया था साथ पीना

Australia vs England, The Ashes, 2025-26: ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज ट्रैविस हेड ने कहा है कि इस एशेज सीरीज के समाप्त होने के बाद वे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के साथ मिलकर ड्रिंक करने की पुरानी परंपरा को फिर से शुरू करेंगे। यह परंपरा 2023 की एशेज़ सीरीज़ के दौरान दोनों टीमों के रिश्तों में आई खटास के बाद कुछ हद तक टूट गई थी। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ने मौजूदा सीरीज में 3-1 की बढ़त हासिल कर ली है, जिसके साथ ही उसने लगातार पांचवीं बार एशेज ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है।