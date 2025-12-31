31 दिसंबर 2025,

बुधवार

क्रिकेट

IND vs NZ: पूरी तरह फिट नहीं हुए श्रेयस अय्यर, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से भी हुए बाहर!

अय्यर को अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज के दौरान चोट लगी थी। जिसके बाद से वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर चल रहे हैं।

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 31, 2025

Shreyas Iyer Medical Update

सिडनी वनडे के दौरान श्रेयस अय्यर बुरी तरह चोटिल हो गए थे। (फोटो- IANS)

Shreyas Iyer, India vs New Zealand ODI Series: भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच जनवरी 2026 में खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान जल्द ही होने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार, चयनकर्ता 3 या 4 जनवरी को ऑनलाइन मीटिंग के बाद स्क्वॉड की घोषणा कर सकते हैं। इस सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी को वडोदरा में होगी, इसके बाद 14 जनवरी को राजकोट और 18 जनवरी को इंदौर में मैच खेले जाएंगे।

श्रेयस अय्यर की वापसी नहीं होगी

इस सीरीज में टीम इंडिया के उपकप्तान श्रेयस अय्यर की वापसी को लेकर काफी चर्चा है, लेकिन ताजा अपडेट्स के मुताबिक उनकी वापसी में देरी हो सकती है। अय्यर को पिछले साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे में फील्डिंग करते हुए स्प्लीन (तिल्ली) में गंभीर चोट लगी थी। बैकवर्ड पॉइंट से दौड़ते हुए एलेक्स कैरी का शानदार कैच लेने की कोशिश में उनकी बाईं पसली पर जोरदार झटका लगा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस चोट के कारण वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से भी बाहर हो गए थे।

चोट के बाद अय्यर का वजन गिरा

वर्तमान में अय्यर बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं। इस हफ्ते उनकी फिटनेस का मूल्यांकन किया जा रहा है। चोट के बाद उनका वजन करीब 6 किलो कम हो गया था, जिससे मसल मास प्रभावित हुआ और स्ट्रेंथ लेवल पूरी तरह बहाल नहीं हो पाया। हालांकि उन्होंने कुछ वजन वापस गेन किया है और नेट्स में बिना दर्द के बैटिंग भी शुरू कर दी है, लेकिन बीसीसीआई की मेडिकल टीम कोई रिस्क नहीं लेना चाहती।

विजय हजारे ट्रॉफी में भी नहीं हुई वापसी

पहले उम्मीद थी कि अय्यर विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए 3 और 6 जनवरी के मैच खेलकर मैच प्रैक्टिस हासिल कर लेंगे। लेकिन नवीनतम रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें फुल क्लियरेंस 9 जनवरी के आसपास ही मिल सकती है। इससे न्यूज़ीलैंड सीरीज में उनकी भागीदारी मुश्किल लग रही है, क्योंकि सीरीज का पहला मैच 11 जनवरी को है और मैच फिटनेस के बिना जोखिम उठाना उचित नहीं। ऐसे में उनकी वापसी विजय हजारे ट्रॉफी के नॉकआउट स्टेज से हो सकती है, जो 12 जनवरी से शुरू होंगे।

Published on:

31 Dec 2025 09:10 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ: पूरी तरह फिट नहीं हुए श्रेयस अय्यर, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से भी हुए बाहर!

