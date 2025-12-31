IND vs NZ: पूरी तरह फिट नहीं हुए श्रेयस अय्यर, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से भी हुए बाहर!

इस सीरीज में टीम इंडिया के उपकप्तान श्रेयस अय्यर की वापसी को लेकर काफी चर्चा है, लेकिन ताजा अपडेट्स के मुताबिक उनकी वापसी में देरी हो सकती है। अय्यर को पिछले साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे में फील्डिंग करते हुए स्प्लीन (तिल्ली) में गंभीर चोट लगी थी। बैकवर्ड पॉइंट से दौड़ते हुए एलेक्स कैरी का शानदार कैच लेने की कोशिश में उनकी बाईं पसली पर जोरदार झटका लगा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस चोट के कारण वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से भी बाहर हो गए थे।