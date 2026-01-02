क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ हो सकती है श्रेयस अय्यर की वापसी? फिटनेस को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने

सिडनी वनडे के दौरान श्रेयस अय्यर बुरी तरह चोटिल हो गए थे। (फोटो- IANS)
Shreyas Iyer Injury Update: भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर 25 अक्टूबर को भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए तीसरे वनडे मैच में चोटिल हो गए थे। मैच में कैच पकड़ने के दौरान उनकी पसलियों में इंटरनल ब्लीडिंग के चलते उन्हें ICU में रखा गया था। यहां स्कैन से पता चला कि अय्यर के प्लीहा (spleen) में कट आ गया है। इसके चलते वह टीम से बाहर हो गए और तब रिकवर कर रहे हैं। उनके न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलने पर भी शंका थी। लेकिन अभी इस मामले में एक और अपडेट सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि वह काफी तेजी से रिकवर कर रहे हैं और इस सीरीज में उनकी वापसी करने की संभावना है।
अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद से अय्यर बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं। इस समय के दौरान उनके स्वास्थ्य और फिटनेस में काफी सुधार देखने को मिला है। फील्डिंग और बैटिंग में उनके स्ट्रेंथ और कंडिशनिंग को लेकर चले हाई-स्किल सेशन को उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया और अब वह अपने रिहैबिलिटेशन के अंतिम चरण से गुजरेंगे। क्लियरेंस प्रोटोकॉल के तहत अय्यर को दो मैच सिम्युलेशन सेशन से गुजरना होगा, जो कि 2 और 5 जनवरी को आयोजित किए जाएंगे। इन दोनों सेशन्स को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही उन्हें व्हाइट-बॉल क्रिकेट में फिर से वापसी के लिए मंजुरी मिलेगी।
11 जनवरी से भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) इस सीरीज के लिए 3 जनवरी को टीम की घोषणा कर सकता है। अगर ऐसा होता है, तो अय्यर की इस सीरीज में वापसी पर संशय रहेगा। क्योंकि उन्हें 5 जनवरी को होने वाले दूसरे मैच सिम्युलेशन सेशन के बाद ही क्लियरेंस मिलेगा। न्यूजीलैंड इस दौरे पर 3 वनडे और पांच टी20 मुकाबले खेलेगा।
25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का तीसरा वनडे मैच था। इस मैच में कैच पकड़ने के दौरान अय्यर चोटिल हुए थे। मैच के 34वें ओवर में हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी ने हवाई शॉट खेला जिसको पीछे भागते हुए अय्यर ने लपक लिया। इस दौरान वे अपनी बाईं ओर गिर गए। इससे उनकी पसलियों में चोट आ गई। टीम के फिजिओ उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले गए। इसके बाद उन्हें सिडनी के ही एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया। यहां से फिर वह बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आ गए और रिहैबिलिटेशन से गुजरने के बाद अब मैच फिटनेस पर काम कर रहे हैं।
