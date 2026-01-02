क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ हो सकती है श्रेयस अय्यर की वापसी? फिटनेस को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने

Shreyas Iyer Injury Update: भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर 25 अक्टूबर को भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए तीसरे वनडे मैच में चोटिल हो गए थे। मैच में कैच पकड़ने के दौरान उनकी पसलियों में इंटरनल ब्लीडिंग के चलते उन्हें ICU में रखा गया था। यहां स्कैन से पता चला कि अय्यर के प्लीहा (spleen) में कट आ गया है। इसके चलते वह टीम से बाहर हो गए और तब रिकवर कर रहे हैं। उनके न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलने पर भी शंका थी। लेकिन अभी इस मामले में एक और अपडेट सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि वह काफी तेजी से रिकवर कर रहे हैं और इस सीरीज में उनकी वापसी करने की संभावना है।