‘नो थैंक्स’, पूर्व पाकिस्तानी कोच ने गौतम गंभीर के बाद भारतीय टीम के हेड कोच बनने से किया इनकार

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान नेशनल टीम के हेड कोच रह चुके हैं। अप्रैल 2024 में वह पाकिस्तानी टीम के कोच बने थे, लेकिन दिसंबर 2024 में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर Q&A सेशन के दौरान किसी यूजर ने उनसे गौतम गंभीर के बाद भारतीय टीम के हेड कोच बनने की बात कही। यूजर ने लिखा, "जेसन आपको भारतीय टीम को कोच करना चाहिए, क्योंकि वह टीम सिर्फ हार ही नहीं रही बल्कि घर में ही दो बार व्हाइट-वॉश हो चुकी है, उस टीम को आपकी जरूरत है।" इस पर गिलेस्पी ने साफ तौर पर इनकार करते हुए लिख दिया, "नो थैंक्स"।