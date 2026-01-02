‘नो थैंक्स’, पूर्व पाकिस्तानी कोच ने गौतम गंभीर के बाद भारतीय टीम के हेड कोच बनने से किया इनकार

भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर। (फोटो सोर्स: IANS)
Jason Gillespie on being Head Coach of India: पिछले कुछ समय से भारतीय टीम का टेस्ट फॉर्मेट में निराशाजनक प्रदर्शन जारी है। गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम पिछले दो सालों में अपने ही घर में दो बार व्हाइट-वॉश हो चुकी है। भारत के टेस्ट में इसी प्रदर्शन के चलते कोच गंभीर के स्थान पर नए हेड कोच बनाने की मांग लगातार सामने आ रही है। इसी प्रकार की एक चर्चा में पाकिस्तान नेशनल टीम के पूर्व हेड कोच जेसन गिलेस्पी को सोशल मीडिया पर किसी ने भारतीय टीम का कोच बनने के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने सीधे इनकार कर दिया।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान नेशनल टीम के हेड कोच रह चुके हैं। अप्रैल 2024 में वह पाकिस्तानी टीम के कोच बने थे, लेकिन दिसंबर 2024 में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर Q&A सेशन के दौरान किसी यूजर ने उनसे गौतम गंभीर के बाद भारतीय टीम के हेड कोच बनने की बात कही। यूजर ने लिखा, "जेसन आपको भारतीय टीम को कोच करना चाहिए, क्योंकि वह टीम सिर्फ हार ही नहीं रही बल्कि घर में ही दो बार व्हाइट-वॉश हो चुकी है, उस टीम को आपकी जरूरत है।" इस पर गिलेस्पी ने साफ तौर पर इनकार करते हुए लिख दिया, "नो थैंक्स"।
जेसन गिलेस्पी को अप्रैल 2024 में पाकिस्तान टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया था। लेकिन अचानक ही दिसंबर 2024 में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल मात्र 9 महीनों का रहा। इसी सेशन में गिलेस्पी ने इन सभी मुद्दों पर भी बात करते हुए बताया कि उन्हें वहां अपमानित किया गया था। इसके अलावा टीम के सीनियर असिस्टेंट कोच टिम नीलसन को बिना किसी पूर्व सूचना के बर्खास्त कर दिया था, जिसे गिलेस्पी ने हेड कोच के रूप में पूरी तरह अस्वीकार्य बताया।
