T20 World Cup 2026: दक्षिण अफ्रीका की टीम का ऐलान, IPL में 10 करोड़ में बिकने वाले इस खतरनाक बल्लेबाज को नहीं मिली जगह

टी20 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका ने की स्क्वॉड की घोषणा (फोटो- एक्स)
South Africa Squad for T20 World Cup: भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होने जा रहे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए पिछले संस्करण के रनरअप दक्षिण अफ्रीका टीम ने अपनी स्क्वॉड की घोषणा कर दी है। इस टीम में अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स को जगह नहीं मिली है। उनके अलावा सलामी बल्लेबाज रायन रिकल्टन भी टीम में अपनी जगह नहीं बना सके। टीम की कमान एडेन मार्करम के हाथों में है। जेसन स्मिथ और क्वेना मफाका के अलावा, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी ज़ोर्ज़ी, डोनोवन फेरेरा और जॉर्ज लिंडे भी पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। इसी के साथ तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा की चोट के बाद टी20 टीम में वापसी हुई है।
टीम में मध्यक्रम के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स को शामिल नहीं किया गया है, जो कि पिछले वर्ल्ड कप अभियान में टीम का हिस्सा थे। स्टब्स को आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने 10 करोड़ में खरीदा था। लेकिन वह राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह नहीं बना सके। उनके स्थान पर कम अनुभवी बल्लेबाज जेसन स्मिथ को टीम में शामिल किया गया है, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए सिर्फ 5 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। स्टब्स के अलावा सलामी बल्लेबाज रायन रिकल्टन को भी स्क्वॉड में जगह नहीं मिली। टीम में पहले ही ओपनिंग स्पॉट के लिए कप्तान मार्करम के अलावा क्विंटन डी कॉक मौजूद हैं, जिसके चलते रिकल्टन टीम में अपनी जगह नहीं बना सके।
एडेन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी ज़ोर्ज़ी, डोनोवन फरेरा, मार्को यान्सन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्खिया, कगिसो रबाडा, जेसन स्मिथ
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका करेंगे। इसका आगाज 7 फरवरी से होगा। दक्षिण अफ्रीका को इस टूर्नामेंट के लिए ग्रुप-D में रखा गया है, जिसमें वह न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई और कनाडा से भिड़ेगा। अफ्रीकी टीम अपना पहला मुकाबला 9 फरवरी को अहमदाबाद में कनाडा के खिलाफ खेलेगी।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग