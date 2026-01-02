T20 World Cup 2026: दक्षिण अफ्रीका की टीम का ऐलान, IPL में 10 करोड़ में बिकने वाले इस खतरनाक बल्लेबाज को नहीं मिली जगह

South Africa Squad for T20 World Cup: भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होने जा रहे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए पिछले संस्करण के रनरअप दक्षिण अफ्रीका टीम ने अपनी स्क्वॉड की घोषणा कर दी है। इस टीम में अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स को जगह नहीं मिली है। उनके अलावा सलामी बल्लेबाज रायन रिकल्टन भी टीम में अपनी जगह नहीं बना सके। टीम की कमान एडेन मार्करम के हाथों में है। जेसन स्मिथ और क्वेना मफाका के अलावा, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी ज़ोर्ज़ी, डोनोवन फेरेरा और जॉर्ज लिंडे भी पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। इसी के साथ तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा की चोट के बाद टी20 टीम में वापसी हुई है।