IND vs BAN: 2026 में भारत और बांग्लादेश का मुकाबला तय, जानिए कब और कितने मैच होंगे

भारतीय क्रिकेट टीम ( Photo Credit - IANS)
IND vs BAN: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने शुक्रवार को 2026 सीजन के लिए अपना घरेलू अंतरराष्ट्रीय सीजन का कार्यक्रम जारी किया है। इसके मुताबिक, भारतीय क्रिकेट टीम 2026 में बांग्लादेश का दौरा करेगी, जहां मेजबान टीम से व्हाइट बॉल सीरीज खेल सकती है।
वैसे बांग्लादेश 2026 घरेलू सीजन में कुल 4 टेस्ट, 12 वनडे और 9 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करेगा। ESPNcricinfo की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश अपनी सरजमीं पर भारत के खिलाफ तीन वनडे और तीन टी-20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज की मेजबानी करेगा।
आपको बता दें कि भारत का बांग्लादेश दौरा अगस्त 2025 में निर्धारित था, लेकिन बीसीसीआई और बीसीबी की आपसी सहमति से इसे रिशेड्यूल किया गया। अब बांग्लादेश की तरफ से 2026 सीजन के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार, भारतीय क्रिकेट टीम अब सितंबर 2026 में बांग्लादेश का दौरा करेगी।
भारत ने आखिरी बार बांग्लादेश का दौरा 2024 में किया था, जहां दोनों टीमों के बीच तीन टी-20 इंटरनेशनल मैच और दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली गई थी। उस दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम ने दोनों ही प्रारूपों में बांग्लादेश क्रिकेट टीम का सूपड़ा साफ किया था।
बांग्लादेश का घरेलू सीजन आईसीसी पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद शुरू होगा। पाकिस्तान तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा करेगा। इसके बाद पाकिस्तान की टीम दोबारा मई में दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश जाएगी।
पाकिस्तान के बाद न्यूजीलैंड अप्रैल और मई में बांग्लादेश का दौरा करेगा, जहां वे मेजबान टीम से तीन वनडे और तीन टी-20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया जून में बांग्लादेश का दौरा करेगा, मेहमान टीम तीन वनडे और तीन टी-20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेगी। इसके बाद अक्टूबर-नवंबर में वेस्टइंडीज के साथ दो टेस्ट मैचों की मेजबानी के साथ बांग्लादेश 2026 सीजन का समापन करेगा।
