IND vs BAN: 2026 में भारत और बांग्लादेश का मुकाबला तय, जानिए कब और कितने मैच होंगे

पाकिस्तान के बाद न्यूजीलैंड अप्रैल और मई में बांग्लादेश का दौरा करेगा, जहां वे मेजबान टीम से तीन वनडे और तीन टी-20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया जून में बांग्लादेश का दौरा करेगा, मेहमान टीम तीन वनडे और तीन टी-20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेगी। इसके बाद अक्टूबर-नवंबर में वेस्टइंडीज के साथ दो टेस्ट मैचों की मेजबानी के साथ बांग्लादेश 2026 सीजन का समापन करेगा।