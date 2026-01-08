तिलक वर्मा की जगह इन तीन खिलाड़ियों को मिल सकता है टी20 टीम में मौका, एक 91.42 के औसत से बना रहा रन

दायें हाथ के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर हालही में चोट से रिकवर होकर क्रिकेट के मैदान पर वापस लौटे हैं। भारतीय टी20 टीम में मिडिल ऑर्डर में पहले से कई बल्लेबाज मौजूद हैं। ऐसे में अय्यर को टी20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए नहीं चुना गया है। अय्यर दिसंबर 2023 के बाद से अंतरराष्ट्रीय टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं। तिलक की चोट उनके लिए टी20 टीम के दरवाजे फिर से खोल दिये हैं। तिलक भारत के लिए नंबर तीन और 5 पर बल्लेबाजी करते हैं। ऐसे में अय्यर उनका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं।