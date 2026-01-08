तिलक वर्मा की जगह इन तीन खिलाड़ियों को मिल सकता है टी20 टीम में मौका, एक 91.42 के औसत से बना रहा रन

भारतीय क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा (Photo - IANS)
Tilak verma Replacement: भारतीय क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा का राजकोट में एक इमरजेंसी ऑपरेशन किया गया है। अचानक हुई सर्जरी की वजह से वह न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी 5 टी20 मैचों की सीरीज से बाहर हो सकते हैं। तिलक वर्मा को बुधवार सुबह राजकोट में नाश्ते के बाद पेट में तेज दर्द हुआ। इसके बाद वर्मा को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां स्कैन से पता चला कि उन्हें 'टेस्टिकुलर टॉर्सन' की समस्या है और ऑपरेशन की जरूरत है।
बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) की मेडिकल टीम की सलाह के बाद वर्मा का सफल ऑपरेशन राजकोट के एक सुपर-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में किया गया। फिलहाल उनकी स्थिति ठीक है। शुक्रवार को उन्हें छुट्टी दी जा सकती है। इमरजेंसी सर्जरी से एथलीट को ठीक होने में ज्यादा से ज्यादा एक महीना लगता है। ठीक होने में कितना समय लगेगा, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि टिशू डैमेज कितना ज्यादा हुआ है।
ऑपरेशन के बाद तिलक वर्मा के टी20 विश्व कप खेलने पर संदेह है। टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी को हो रही है। भारत को अपना पहला मैच 7 फरवरी को यूएसए के खिलाफ खेलना है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस महीने के अंत में होने वाली टी20 सीरीज में उनके खेलने की संभावना बेहद कम है। ऐसे में उनकी जगह इन तीन खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है।
दायें हाथ के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर हालही में चोट से रिकवर होकर क्रिकेट के मैदान पर वापस लौटे हैं। भारतीय टी20 टीम में मिडिल ऑर्डर में पहले से कई बल्लेबाज मौजूद हैं। ऐसे में अय्यर को टी20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए नहीं चुना गया है। अय्यर दिसंबर 2023 के बाद से अंतरराष्ट्रीय टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं। तिलक की चोट उनके लिए टी20 टीम के दरवाजे फिर से खोल दिये हैं। तिलक भारत के लिए नंबर तीन और 5 पर बल्लेबाजी करते हैं। ऐसे में अय्यर उनका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं।
ऋतुराज गायकवाड़न को हालही में वनडे टीम में मौका मिला था और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक जड़ते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया था। बावजूद इसके उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं चुना गया है। ऐसे में चयनकर्ता अब उनके साथ इंसाफ कर सकते हैं और उन्हें तिलक की जगह टी20 टीम में जगह दे सकते हैं। तिलक नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हैं और ऋतुराज को भी टी20 में नंबर तीन पर खेलना पसंद है।
ऋतुराज आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ओपनिंग और मध्यक्रम दोनों में खुद को साबित कर चुके हैं। उनकी तकनीक और अंतरराष्ट्रीय अनुभव टीम इंडिया के मध्यक्रम को मजबूती दे सकता है।ऋतुराज ने भारत के लिए टी20 में 20 पारियों में 39.56 के औसत और 143.53 के स्ट्राइक रेट 633 रन बनाए हैं। टी20 में उन्होंने 145 परियों में 39.07 के औसत और 150.54 के स्ट्राइक रेट से 5002 रन बनाए हैं।
तिलक वर्मा की ही तरह देवदत्त पडिक्कल भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और वर्तमान में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में कर्नाटक के लिए खेलते हुए पडिक्कल ने 7 पारियों में 91.42 की औसत से 620 रन कूट डाले हैं। इससे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उनका स्ट्राइक रेट 167.02 का रहा था। उनकी वर्तमान लय को देखते हुए वे तिलक की जगह लेने के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं।
