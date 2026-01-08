VHT 2025-26: ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक ठोक रचा इतिहास, विजय हज़ारे ट्रॉफी में ऐसा करने वाले इकलौते बल्लेबाज

ऋतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में जड़ा 15वां शतक (Photo - EspnCricInfo)
Ruturaj Gaikwad, Goa vs Maharashtra, Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) लीग स्टेज के आखिरी राउंड के ग्रुप सी का मुक़ाबला गोवा और महाराष्ट्र के बीच खेला जा रहा है। इस मुक़ाबले में महाराष्ट्र ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के शानदार शतक की मदद से निर्धारित 50 ओवर में सात विकेट खोकर 249 रन बनाए हैं।
ऋतुराज ने 131 गेंद पर छह छक्के और आठ चौकों की मदद से नाबाद 134 रन बनाए। यह उनके लिस्ट ए करियर का 19वां और विजय हज़ारे ट्रॉफी में 15वां शतक है। इस शतक के साथ वह विजय हजारे ट्रॉफी में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के ही अंकित बावने की बराबरी की है।
ऋतुराज अबतक खेले गए 59 मैचों की 57 पारियों में 15 शतक जड़ चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 65.41 के बेहतरीन औसत से 3336 रन बनाए हैं। इन 15 शतकों में एक दिखरा शतक भी है। वहीं बावने ने 101 मैचों की 94 पारियों में 15 शतक जड़े हैं। इस दौरान उन्होंने 54.97 के शानदार औसत से 4178 रन बनाए हैं।
|खिलाड़ी
|टीम
|अवधि
|मैच
|पारियां
|नॉटआउट
|रन
|सर्वश्रेष्ठ स्कोर
|औसत
|गेंदें
|स्ट्राइक रेट
|शतक
|अर्धशतक
|शून्य
|चौके
|छक्के
|ऋतुराज गायकवाड़
|महाराष्ट्र
|2017–2026
|59*
|57
|6
|3336
|220*
|65.41
|3177
|105.00
|15
|9
|—
|317
|112
|अनिकेत राव बवने
|महाराष्ट्र
|2009–2026
|101*
|94
|18
|4178
|184*
|54.97
|5225
|79.96
|15
|17
|5
|377
|55
|देवदत्त पडिक्कल
|कर्नाटक
|2019–2026
|35*
|35
|6
|2651
|152
|91.41
|2786
|95.15
|13
|13
|1
|254
|83
|मयंक अग्रवाल
|कर्नाटक
|2012–2026
|78*
|78
|7
|3735
|162
|52.60
|3767
|99.15
|13
|18
|6
|439
|79
|मनन वोहरा
|चंडीगढ़/पंजाब
|2014–2026
|76*
|74
|3
|2742
|143
|38.61
|3304
|82.99
|11
|9
|5
|273
|50
गोवा के खिलाफ ऋतुराज बड़ी ही मुश्किल स्थिति में मैदान पर उतरे थे। मगर उन्होंने अपने इस शतक के दम पर महाराष्ट्र को लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचा दिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी महाराष्ट्र ने 2 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे। तब ऋतुराज बल्लेबाजी के लिए आए। 52 के स्कोर पर छह विकेट गिर गए थे। इसके बाद ऋतुराज ने विकी ओस्टवल के साथ शतकीय साझेदारी कर टीम को बड़े स्कोर की राह दिखाई। ओस्टवल ने 82 गेंद पर दो चौके और दो छक्के की मदद से 53 रन बनाए।
