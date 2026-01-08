VHT 2025-26: ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक ठोक रचा इतिहास, विजय हज़ारे ट्रॉफी में ऐसा करने वाले इकलौते बल्लेबाज

गोवा के खिलाफ ऋतुराज बड़ी ही मुश्किल स्थिति में मैदान पर उतरे थे। मगर उन्होंने अपने इस शतक के दम पर महाराष्ट्र को लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचा दिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी महाराष्ट्र ने 2 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे। तब ऋतुराज बल्लेबाजी के लिए आए। 52 के स्कोर पर छह विकेट गिर गए थे। इसके बाद ऋतुराज ने विकी ओस्टवल के साथ शतकीय साझेदारी कर टीम को बड़े स्कोर की राह दिखाई। ओस्टवल ने 82 गेंद पर दो चौके और दो छक्के की मदद से 53 रन बनाए।