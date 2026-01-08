8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

VHT 2025-26: ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक ठोक रचा इतिहास, विजय हज़ारे ट्रॉफी में ऐसा करने वाले इकलौते बल्लेबाज

ऋतुराज ने 131 गेंद पर छह छक्के और आठ चौकों की मदद से नाबाद 134 रन बनाए। यह उनके लिस्ट ए करियर का 19वां और विजय हज़ारे ट्रॉफी में 15वां शतक है। इस शतक के साथ वह विजय हजारे ट्रॉफी में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 08, 2026

ऋतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में जड़ा 15वां शतक (Photo - EspnCricInfo)

Ruturaj Gaikwad, Goa vs Maharashtra, Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) लीग स्टेज के आखिरी राउंड के ग्रुप सी का मुक़ाबला गोवा और महाराष्ट्र के बीच खेला जा रहा है। इस मुक़ाबले में महाराष्ट्र ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के शानदार शतक की मदद से निर्धारित 50 ओवर में सात विकेट खोकर 249 रन बनाए हैं।

ऋतुराज ने जड़ा 15वां शतक

ऋतुराज ने 131 गेंद पर छह छक्के और आठ चौकों की मदद से नाबाद 134 रन बनाए। यह उनके लिस्ट ए करियर का 19वां और विजय हज़ारे ट्रॉफी में 15वां शतक है। इस शतक के साथ वह विजय हजारे ट्रॉफी में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के ही अंकित बावने की बराबरी की है।

अंकित बावने की बराबरी की

ऋतुराज अबतक खेले गए 59 मैचों की 57 पारियों में 15 शतक जड़ चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 65.41 के बेहतरीन औसत से 3336 रन बनाए हैं। इन 15 शतकों में एक दिखरा शतक भी है। वहीं बावने ने 101 मैचों की 94 पारियों में 15 शतक जड़े हैं। इस दौरान उन्होंने 54.97 के शानदार औसत से 4178 रन बनाए हैं।

विजय हज़ारे ट्रॉफी में बल्लेबाज़ों का प्रदर्शन

खिलाड़ीटीमअवधिमैचपारियांनॉटआउटरनसर्वश्रेष्ठ स्कोरऔसतगेंदेंस्ट्राइक रेटशतकअर्धशतकशून्यचौकेछक्के
ऋतुराज गायकवाड़महाराष्ट्र2017–202659*5763336220*65.413177105.00159317112
अनिकेत राव बवनेमहाराष्ट्र2009–2026101*94184178184*54.97522579.961517537755
देवदत्त पडिक्कलकर्नाटक2019–202635*356265115291.41278695.151313125483
मयंक अग्रवालकर्नाटक2012–202678*787373516252.60376799.151318643979
मनन वोहराचंडीगढ़/पंजाब2014–202676*743274214338.61330482.99119527350

महाराष्ट्र की लड़खड़ाती बल्लेबाजी को संभाला

गोवा के खिलाफ ऋतुराज बड़ी ही मुश्किल स्थिति में मैदान पर उतरे थे। मगर उन्होंने अपने इस शतक के दम पर महाराष्ट्र को लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचा दिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी महाराष्ट्र ने 2 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे। तब ऋतुराज बल्लेबाजी के लिए आए। 52 के स्कोर पर छह विकेट गिर गए थे। इसके बाद ऋतुराज ने विकी ओस्टवल के साथ शतकीय साझेदारी कर टीम को बड़े स्कोर की राह दिखाई। ओस्टवल ने 82 गेंद पर दो चौके और दो छक्के की मदद से 53 रन बनाए।

ये भी पढ़ें

Aus vs Eng: अगर हमने… आखिरी एशेज टेस्ट हारने के बाद छलका कप्तान बेन स्टोक्स का दर्द, जानें किसके सिर फोड़ा हार का ठीकरा
क्रिकेट
AUS vs ENG 5th Test Highlights

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Vijay Hazare Trophy 2025-2026

Published on:

08 Jan 2026 01:40 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / VHT 2025-26: ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक ठोक रचा इतिहास, विजय हज़ारे ट्रॉफी में ऐसा करने वाले इकलौते बल्लेबाज

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘बोर्डर पार वाले लोग…’, शाहीन आफरीदी ने भारतीयों की खेल भावना पर उठाए सवाल

Shaheen Afridi
क्रिकेट

एशेज के बाद WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव, ऑस्ट्रेलिया हुआ ज्यादा मजबूत, इंग्लैंड के फिसलने से भारत को हुआ फायदा

WTC 2025-27 Points Table Update after Ashes
क्रिकेट

देश से बड़ा नहीं है वर्ल्ड कप… ICC के सख्‍त रूख के बाद बांग्लादेश की ओर से आया बड़ा बयान

Bangladesh
क्रिकेट

विजय हजारे ट्रॉफी में हार्दिक पंड्या ने मचाई तबाही, सिर्फ इतनी गेंदों पर ठोक डाला तूफानी अर्धशतक

Hardik Pandya smashed 19 balls fifty
क्रिकेट

यह किसी चमत्कार से कम नहीं… डेमियन मार्टिन के कोमा से बाहर आने पर गिलक्रिस्ट और मार्क वॉ ने जाहिर की खुशी

Damien Martyn
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.