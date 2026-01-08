Aus vs Eng: अगर हमने… आखिरी एशेज टेस्ट हारने के बाद छलका कप्तान बेन स्टोक्स का दर्द, जानें किसके सिर फोड़ा हार का ठीकरा

AUS vs ENG 5th Test Highlights: इंग्‍लैंड को एशेज सीरीज के पांचवें और आखिरी सिडनी टेस्‍ट में पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के साथ ही इंग्लिश टीम एशेज 1-4 से हार गई है। सिडनी हार के लिए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने खास तौर पर अपने बल्‍लेबाजों को दोषी ठहराया। उन्‍होंने कहा कि अगर वह 200 के आसपास लक्ष्‍य रख पाते तो मैच का नतीजा कुछ और भी हो सकता था। वहीं, ऑस्‍ट्रेलिया के कप्‍तान स्‍टीव स्मिथ ने हम वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के लिहाज़ से हर टेस्ट मैच की अहमियत जानते हैं। यह टेस्ट क्रिकेट का एक अच्छा मैच था और यह एक अच्छी जीत थी।