Aus vs Eng: अगर हमने… आखिरी एशेज टेस्ट हारने के बाद छलका कप्तान बेन स्टोक्स का दर्द, जानें किसके सिर फोड़ा हार का ठीकरा

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स।
AUS vs ENG 5th Test Highlights: इंग्लैंड को एशेज सीरीज के पांचवें और आखिरी सिडनी टेस्ट में पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के साथ ही इंग्लिश टीम एशेज 1-4 से हार गई है। सिडनी हार के लिए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने खास तौर पर अपने बल्लेबाजों को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर वह 200 के आसपास लक्ष्य रख पाते तो मैच का नतीजा कुछ और भी हो सकता था। वहीं, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज़ से हर टेस्ट मैच की अहमियत जानते हैं। यह टेस्ट क्रिकेट का एक अच्छा मैच था और यह एक अच्छी जीत थी।
मैच के बाद बेन स्टोक्स ने कहा कि यह एक शानदार मैच था। पांचवें दिन तक चलने वाले टेस्ट मैच हमेशा रोमांच बढ़ाते हैं। अगर हमने बोर्ड पर 200 के आसपास रन बनाए होते तो यह एक अलग कहानी होती। ऑस्ट्रेलिया एक बेहतरीन टीम है, वे अविश्वसनीय क्रिकेट खेलते हैं, उनके पास कुछ बेहतरीन गेंदबाज हैं। इसलिए हमें उन्हें बहुत क्रेडिट देना होगा। हमने जो किया उससे कहीं बेहतर खेल सकते थे। हमारी अगली सीरीज़ खेलने से पहले हमारे पास बहुत समय है। इसलिए हमारे पास पीछे मुड़कर देखने के लिए बहुत समय है, उम्मीद है कि हम गलत को सही कर पाएंगे।
उन्होंने जैकब बेथेल की तारीफ करते हुए कहा कि बेथ को सीरीज के आखिरी मैच में मौका मिलना अविश्वसनीय है। सीरीज के पांचवें गेम में उतरना और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की वह एक शानदार प्रयास था। जोश ने भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और वास्तव में अच्छी गेंदबाजी की, इसलिए हमारे पास अच्छे टैलेंट आ रहे हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ बार्मी आर्म्स हैं, वे भी हमारी तरह निराश होंगे। उनका समर्थन निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत मायने रखता है।
वहीं, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा कि सीरीज को अच्छे नोट पर खत्म करना अच्छा लगा और हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज़ से हर टेस्ट मैच की अहमियत जानते हैं। यह टेस्ट क्रिकेट का एक अच्छा मैच था और यह एक अच्छी जीत थी। खिलाड़ियों ने अलग-अलग हालात में अच्छा प्रदर्शन किया और सबने अपना काम किया, हमें इस बात पर गर्व है। हमारी टीम अनुभवी है, हमने पिछले 4-5 सालों में अच्छा क्रिकेट खेला है, हम दो डब्ल्यूटीसी फाइनल का हिस्सा रहे हैं, यह एक शानदार टीम है, जिसका हिस्सा बनना गर्व की बात है।
