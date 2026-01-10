T20 World Cup 2026: आयरलैंड ने किया 15 सदस्यीय टीम का ऐलान, 9वीं बार इतिहास रचने को तैयार ‘आयरिश आर्मी’!

Ireland announces 15-member squad: आयरलैंड ने भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम की कमान पॉल स्टर्लिंग के हाथों में होगी, जबकि लोर्कन टकर को उप-कप्तान बनाया गया है। आयरलैंड की इस टीम में अनुभव और युवा जोश का शानदार संतुलन देखने को मिल रहा है। टीम के मुख्य चयनकर्ता एंड्रयू व्हाइट ने बताया कि पिछले 18 महीनों के दौरान विभिन्न संयोजनों का परीक्षण करने के बाद इस संतुलित टीम को चुना गया है।