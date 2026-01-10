10 जनवरी 2026,

क्रिकेट

T20 World Cup 2026: आयरलैंड ने किया 15 सदस्यीय टीम का ऐलान, 9वीं बार इतिहास रचने को तैयार ‘आयरिश आर्मी’!

T20 World Cup 2026: आयरलैंड ने वर्ल्ड कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय 'विस्फोटक' टीम का ऐलान कर दिया है। पॉल स्टर्लिंग की कप्तानी में क्या 9वीं बार इतिहास रचेगी 'आयरिश आर्मी'? देखें पूरी टीम लिस्ट, ग्रुप और आयरलैंड का पूरा शेड्यूल।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 10, 2026

Ireland announces 15-member squad: आयरलैंड ने भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम की कमान पॉल स्टर्लिंग के हाथों में होगी, जबकि लोर्कन टकर को उप-कप्तान बनाया गया है। आयरलैंड की इस टीम में अनुभव और युवा जोश का शानदार संतुलन देखने को मिल रहा है। टीम के मुख्य चयनकर्ता एंड्रयू व्हाइट ने बताया कि पिछले 18 महीनों के दौरान विभिन्न संयोजनों का परीक्षण करने के बाद इस संतुलित टीम को चुना गया है।

आयरलैंड की टीम में अनुभवी ऑलराउंडर जॉर्ज डॉकरेल, कर्टिस कैम्फर और तेज गेंदबाज जोश लिटिल को शामिल किया गया है, जो दुनिया भर की टी-20 लीगों में खेलने का अनुभव रखते हैं। वहीं, इस बार चयनकर्ताओं ने टिम टेक्टर, बेन कैलिट्ज और मैथ्यू हम्फ्रीज जैसे उभरते हुए सितारों पर भरोसा दिखाया है। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी मार्क अडैर, जोश लिटिल और बैरी मैकार्थी के कंधों पर होगी, जबकि स्पिन विभाग को बेन व्हाइट और गैरेथ डेलानी मजबूती देंगे।

आयरलैंड को आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-बी में श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ओमान और जिम्बाब्वे के साथ रखा गया है। आयरलैंड टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज 8 फरवरी को कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ करेगी। मेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में आयरलैंड की नौवीं उपस्थिति होगी। टीम का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2009 और 2022 में रहा है, जब उन्होंने दूसरे दौर (सुपर-8/सुपर-12) के लिए क्वालीफाई किया था।

टी-20 वर्ल्ड कप में अब तक आयरलैंड का प्रदर्शन

  • आयरलैंड ने अब तक 8 बार वर्ल्ड कप खेला है, लेकिन दो साल उनके लिए सबसे यादगार रहे।
  • 2009: अपने पहले ही प्रयास में आयरलैंड ने सुपर-8 में जगह बनाकर सबको चौंका दिया था।
  • 2022: पिछले कुछ संस्करणों में शानदार खेल दिखाते हुए आयरलैंड ने दूसरे दौर (सुपर-12) के लिए क्वालीफाई किया और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को हराकर 'जायंट किलर' का टैग हासिल किया।
  • 2026 का लक्ष्य: इस बार टीम की नज़र सिर्फ दूसरे दौर पर नहीं, बल्कि पहली बार सेमीफाइनल का टिकट कटाकर नया इतिहास रचने पर है।

आयरलैंड का शेड्यूल (ICC मेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026)

  • 5 फरवरी 2026: आयरलैंड बनाम जिम्बाब्वे (अभ्यास मैच)
  • 8 फरवरी 2026: आयरलैंड बनाम श्रीलंका (ग्रुप B, कोलंबो)
  • 11 फरवरी 2026: आयरलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया (ग्रुप B, कोलंबो)
  • 14 फरवरी 2026: आयरलैंड बनाम ओमान (ग्रुप B, कोलंबो)
  • 17 फरवरी 2026: आयरलैंड बनाम जिम्बाब्वे (ग्रुप B, कैंडी)
  • 21 फरवरी- 1 मार्च 2026: सुपर 8 चरण
  • 4-5 मार्च 2026: सेमीफाइनल मुकाबले
  • 8 मार्च 2026: फाइनल मुकाबला

आयरलैंड की टीम

पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), लोर्कन टकर (उप-कप्तान/विकेटकीपर), मार्क अडैर, रॉस अडैर, बेन कैलिट्ज, कर्टिस कैम्फर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, मैथ्यू हम्फ्रीज, जोश लिटिल, बैरी मैकार्थी, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर, बेन व्हाइट और क्रेग यंग।

