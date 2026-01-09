MI vs RCB, WPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत से की शुरुआत, मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से दी मात

नदीन डी क्लर्क, महिला क्रिकेटर (Photo Credit - @X)
MI vs RCB, WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला शुक्रवार को मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच नवी मुंबई के डीवाय पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला गया। रायल चैलेंजर्स बेंगुलरु ने लीग में जीत से शुरुआत की और मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 154 रन बनाए, जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 155 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। नदीन डी क्लर्क गेंद के साथ बल्ले से योगदान दिया।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम 6 विकेट पर 154 रन बनाए। मुंबई इंडियंस की तरफ से अमेलिया केर और जी कमलिनी की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 21 रन की साझेदारी हुई। अमेलिया केर 4 रन बनाकर आउट हो गईं। इसके बाद नैट साइवर ब्रंट (4) भी आउट हो गई। 35 रन पर दो विकेट गिरने के बाद मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर और जी कमलिनी ने पारी को आगे बढ़ाया और तीसरे विकेट के लिए 28 रन जोड़ टीम के स्कोर को 68 रन तक पहुंचाया। कमिलिनी जहां 32 रन बनाकर आउट हुईं, वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 20 रन का योगदान दिया।
मुंबई की टीम 67 रन पर 4 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। ऐसे में सजीवन संजना ने निकोला कैरी के साथ मिलकर 5वें विकेटे लिए 49 गेंद में 82 रन जुटाकर टीम के स्कोर को 149 रन तक पहुंचाया। दोनों खिलाड़ी मुंबई की पारी के आखिरी ओवर में आउट हुई। निकोला कैरी 29 गेंद में 40 रन और सजीवन सजना ने 25 गेंद में 45 रन बनाकर आउट हुईं। इस तरह मुंबई इंडियंस की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 154 रन बनाकर आउट हुई।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से नदीन डी क्लर्क ने सर्वाधिक 4 विकेट चटकाए, जबकि लॉरेन बेल और श्रेयंका पाटिल ने 1-1 विकेट लिया।
खबर अपडेट हो रही है--
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग