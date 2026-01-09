MI vs RCB, WPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत से की शुरुआत, मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से दी मात

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम 6 विकेट पर 154 रन बनाए। मुंबई इंडियंस की तरफ से अमेलिया केर और जी कमलिनी की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 21 रन की साझेदारी हुई। अमेलिया केर 4 रन बनाकर आउट हो गईं। इसके बाद नैट साइवर ब्रंट (4) भी आउट हो गई। 35 रन पर दो विकेट गिरने के बाद मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर और जी कमलिनी ने पारी को आगे बढ़ाया और तीसरे विकेट के लिए 28 रन जोड़ टीम के स्कोर को 68 रन तक पहुंचाया। कमिलिनी जहां 32 रन बनाकर आउट हुईं, वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 20 रन का योगदान दिया।