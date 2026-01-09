बांग्लादेश ने अपने पूर्व कप्तान को बताया ‘इंडियन एजेंट’, फिर डिलीट किया पोस्ट, मचा बवाल

बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने सभी मुक़ाबले भारत से बाहर श्रीलंका शिफ्ट करने का अनुरोध किया था। जिसके बाद टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज तमीम इकबाल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को चेतावनी देते हुए कहा था कि वह भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर फैसला ले। क्योंकि उनके द्वारा लिया गए फैसले का असर अगले 10 साल तक पड़ेगा।