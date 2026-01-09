WPL 2026: RCB को बड़ा झटका, चोट के चलते शुरुआत कुछ मुक़ाबले नहीं खेलेगी ये स्टार खिलाड़ी

आरसीबी के लिए पूजा वस्त्राकर उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। (Photo - WPL 2026)
RCB, WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत 9 जनवरी से हो रही है। पहला मुकाबला पिछली बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और साल 2024 की चैंपियन आरसीबी के बीच होना है। पिछला सीजन आरसीबी के लिए अच्छा नहीं गया था। ऐसे में इस साल आरसीबी धमाकेदार शुरुआत की कोशिश में है। हालांकि टीम को पहले मैच से पूर्व ही एक निराशाजनक खबर मिली है।
महिला प्रीमियर लीग 2026 के शुरुआती कुछ मैचों में आरसीबी के लिए पूजा वस्त्राकर उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। पूजा अनफिट हैं और बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में अपनी फिटनेस पर काम कर रही हैं। पूजा वस्त्राकर की फिटनेस पर आरसीबी की हेड कोच मालोलन रंगराजन ने कहा कि उसके रिहैब में थोड़ी दिक्कत सामने आई है। उसे दिसंबर के तीसरे सप्ताह में डिस्चार्ज किया जाना था। वह अपने कंधे में लगी चोट के चलते वहां पर रिहैब के लिए गई थी। ठीक होने में उसे अभी कुछ और हफ्तों का समय लग सकता है। उसे हैमस्ट्रिंग की समस्या है। हमें उम्मीद है कि वह जल्द ही हमारे साथ जुड़ जाएगी।
पूजा वस्त्रकार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 2026 के लिए हुई नीलामी में 85 लाख में खरीदा था। पूजा दाएं हाथ की तेज गेंदबाज हैं। वह भारतीय टीम की तरफ से 72 टी20 मैचों में 58 विकेट ले चुकी हैं। इंजरी की वजह से वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर चल रही हैं। पूर्व में पूजा वस्त्राकर मुंबई इंडियंस का हिस्सा रही हैं। एमआई के लिए 16 मैचों में वह 126 रन बनाने के साथ ही 7 विकेट ले चुकी हैं। पूजा वस्त्राकर एक प्रभावी गेंदबाज हैं। उनके जुड़ने से आरसीबी की गेंदबाजी निश्चित रूप से मजबूत हुई है। सीजन के शुरुआती कुछ मैचों में उनका न होना टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
