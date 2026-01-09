WPL 2026: RCB को बड़ा झटका, चोट के चलते शुरुआत कुछ मुक़ाबले नहीं खेलेगी ये स्टार खिलाड़ी

पूजा वस्त्रकार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 2026 के लिए हुई नीलामी में 85 लाख में खरीदा था। पूजा दाएं हाथ की तेज गेंदबाज हैं। वह भारतीय टीम की तरफ से 72 टी20 मैचों में 58 विकेट ले चुकी हैं। इंजरी की वजह से वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर चल रही हैं। पूर्व में पूजा वस्त्राकर मुंबई इंडियंस का हिस्सा रही हैं। एमआई के लिए 16 मैचों में वह 126 रन बनाने के साथ ही 7 विकेट ले चुकी हैं। पूजा वस्त्राकर एक प्रभावी गेंदबाज हैं। उनके जुड़ने से आरसीबी की गेंदबाजी निश्चित रूप से मजबूत हुई है। सीजन के शुरुआती कुछ मैचों में उनका न होना टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है।