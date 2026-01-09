MI vs RCB: स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

इस मुकाबले के लिए आरसीबी ने अपनी प्लेइंग-11 में विदेशी प्लेयर्स के तौर पर लॉरेन बेल, ग्रेस हैरिस, नादिन डिक्लर्क और लिन्से स्मिथ को जगह दी है। वहीं मुंबई इंडियंस की ओर से हेली स्मिथ बीमार होने के चलती इस मुकाबले में नहीं उतरीं हैं। नेट साइवर-ब्रंट, एमेलिया केर, शबनम इस्माइल और निकोला केरी को मुंबई ने विदेशी खिलाड़ी के रूप में प्लेइंग 11 में शामिल किया है।