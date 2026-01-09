9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

क्रिकेट

MI vs RCB: स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

RCB ने टॉस जीत पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. मुकाबले में हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रही हैं। वहीं स्मृति मंधाना आरीसीबी की कैप्टन हैं।

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 09, 2026

WPL Cricket Match

मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo - WPL Official Site)

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru, WPL 2026: वुमेन प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का पहला मुक़ाबला मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच खेला जा रहा है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुक़ाबले में स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

दोनों टीमों में इन विदेशी खिलाड़ियों को मिली जगह

इस मुकाबले के लिए आरसीबी ने अपनी प्लेइंग-11 में विदेशी प्लेयर्स के तौर पर लॉरेन बेल, ग्रेस हैरिस, नादिन डिक्लर्क और लिन्से स्मिथ को जगह दी है। वहीं मुंबई इंडियंस की ओर से हेली स्मिथ बीमार होने के चलती इस मुकाबले में नहीं उतरीं हैं। नेट साइवर-ब्रंट, एमेलिया केर, शबनम इस्माइल और निकोला केरी को मुंबई ने विदेशी खिलाड़ी के रूप में प्लेइंग 11 में शामिल किया है।

दोनों टीमों की प्लेइंग 11 -

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: स्मृति मंधाना (कप्तान), ग्रेस हैरिस, दयालन हेमलता, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, नादिन डिक्लर्क, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, प्रेमा रावत, लिन्से स्मिथ और लॉरेन बेल.

मुंबई इंडियंस: नेट साइवर-ब्रंट, जी कमलिनी (विकेटकीपर), एमेलिया केर, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमनजोत कौर, निकोला केरी, पूनम खेमनार, शबनम इस्माइल, संस्कृति गुप्ता, सजीवन सजना और सैका इशाक

संबंधित विषय:

WPL 2026

Published on:

09 Jan 2026 07:42 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / MI vs RCB: स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

