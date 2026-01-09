9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

क्रिकेट

भारतीय टीम के लिए राहत भरी ख़बर, वनडे में न्यूजीलैंड से भिड़ंत से पहले श्रेयस अय्यर को मिली हरी झंडी

न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ से पहले टीम इंडिया को बड़ी राहत मिली है। उपकप्तान श्रेयस अय्यर को फिटनेस क्लीयरेंस मिल गई है और वह चोट से उबरकर भारतीय टीम से जुड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 09, 2026

Shreyas Iyer

श्रेयस अय्यर, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

IND vs NZ ODI Series: भारतीय क्रिकेट फैंस और टीम इंडिया के लिए राहत भरी खबर है। मध्यक्रम के स्टार बल्लेबाज और वनडे टीम के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर को न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए फिट घोषित कर दिया गया है। ईएसपीएन क्रिकइन्फो के अनुसार, बेंगलुरु स्थित 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE)' ने उन्हें फिटनेस क्लीयरेंस दे दी है, जिसके बाद वह अब टीम के साथ जुड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

चोट के बाद क्रिकेट मैदान पर वापसी

श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे में डाइविंग कैच लेते समय तिल्ली (स्प्लीन) में चोट लगी थी। आंतरिक रक्तस्राव (Internal Bleeding) के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। इस गंभीर चोट की वजह से वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेल पाए थे।

शानदार फॉर्म में हैं अय्यर

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से ठीक पहले श्रेयस अय्यर अपनी लय में लौट चुके हैं। वर्तमान में वह विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) में मुंबई की कप्तानी कर रहे, जहां उन्होंने पिछले दो मैचों में 82 और 45 रन की प्रभावशाली पारियां खेली हैं। अब भारतीय टीम से जुड़ने पर विजय हजारे ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर की जगह मुंबई की कमान सिद्धेश लाड के हाथों में होगी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मौजूदा सीजन में वह मुंबई के तीसरे कप्तान होंगे। उनसे पहले शार्दुल ठाकुर और श्रेयस अय्यर टीम के लिए कप्तानी कर चुके हैं।

2025 के प्रदर्शन पर गौर करें तो श्रेयस अय्यर का वनडे में रिकॉर्ड शानदार रहा है। उन्होंने 11 मैचों में 496 रन बनाए, औसत 49.60 और स्ट्राइक रेट 89 से अधिक है, जिसमें 5 अर्द्धशतक शामिल हैं। इसके अलावा, ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की खिताबी जीत के दौरान वह टीम के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ रहे, जहां उन्होंने 5 मैचों में 243 रन बनाए, जिसमें दो अर्द्धशतक शामिल थे।

15 साल बाद वडोदरा में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट

भारतीय टीम के अधिकतर खिलाड़ी 7 जनवरी को ही पहले वनडे के लिए वडोदरा पहुंच चुके हैं। यहां का कोटाम्बी स्टेडियम 15 साल के लंबे अंतराल के बाद किसी पुरुष अंतरराष्ट्रीय मैच की मेजबानी करेगा।

न्यूज़ीलैंड के खिलाफ भारतीय स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (WK), ऋषभ पंत (WK), यशस्वी जायसवाल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, नीतीश कुमार रेड्डी।

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

09 Jan 2026 12:21 am

Hindi News / Sports / Cricket News / भारतीय टीम के लिए राहत भरी ख़बर, वनडे में न्यूजीलैंड से भिड़ंत से पहले श्रेयस अय्यर को मिली हरी झंडी

