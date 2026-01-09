भारतीय टीम के लिए राहत भरी ख़बर, वनडे में न्यूजीलैंड से भिड़ंत से पहले श्रेयस अय्यर को मिली हरी झंडी

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से ठीक पहले श्रेयस अय्यर अपनी लय में लौट चुके हैं। वर्तमान में वह विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) में मुंबई की कप्तानी कर रहे, जहां उन्होंने पिछले दो मैचों में 82 और 45 रन की प्रभावशाली पारियां खेली हैं। अब भारतीय टीम से जुड़ने पर विजय हजारे ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर की जगह मुंबई की कमान सिद्धेश लाड के हाथों में होगी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मौजूदा सीजन में वह मुंबई के तीसरे कप्तान होंगे। उनसे पहले शार्दुल ठाकुर और श्रेयस अय्यर टीम के लिए कप्तानी कर चुके हैं।