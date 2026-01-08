8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

क्रिकेट

WPL 2026 Live Streaming: पहले ही मुक़ाबले में आमने सामने होंगी मंधाना और हरमनप्रीत, जानें कब, कहां और कैसे देखें MI vs RCB मैच

Womens Premier League 2026: विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। इस मैच की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में जियो हॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 08, 2026

WPL Cricket Match

मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo - WPL Official Site)

MI vs RCB, WPL 2026 Live Streaming: वीमेंस प्रीमियर लीग (WPL) का चौथा सीजन कल यानि 9 जवारी से शुरू होने जा रहा है। इस सीजन का पहला मुक़ाबला गत चैम्पियन मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच खेला जाएगा। यह मुक़ाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) इस लीग की ओपनिंग सेरेमनी आयोजित करेगा। तो आइए जानते हैं आप इस मैच को कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकते हैं।

WPL 2026: कब खेला जाएगा महिला प्रीमियर लीग का पहला मैच?
WPL का पहला मुक़ाबला मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच शुक्रवार 9 जनवरी यानी कल खेला जाएगा।

WPL 2026: कहां खेला जाएगा मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच मैच?
मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच यह मुक़ाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा।

WPL 2026: कब शुरू होगा मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का मुकाबला?
मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का टॉस 7. 00 बजे होगा।

WPL 2026: कब शुरू होगी इस लीग की ओपनिंग सेरेमनी
मैच शुरू होने से ठीक एक घंटे पहले यानि 6.30 बजे इस टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी।

WPL 2026: कौन से टीवी चैनल पर प्रसारित होंगे WPL के मैच?
वुमेन प्रीमियर लीग के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।

WPL 2026: फोन या लैपटॉप पर कैसे देख सकते हैं लाइव मैच?
इस मैच की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में जियो हॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स www.patrika.com पर भी पढ़ सकते हैं।

WPL 2026: RCB के रिटेन करते ही रो पड़ी थीं यह स्टार खिलाड़ी, महीनों रहीं थी एक कमरे में बंद
क्रिकेट
RCB

WPL 2026

Published on:

08 Jan 2026 07:52 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / WPL 2026 Live Streaming: पहले ही मुक़ाबले में आमने सामने होंगी मंधाना और हरमनप्रीत, जानें कब, कहां और कैसे देखें MI vs RCB मैच

