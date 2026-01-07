WPL 2026: RCB के रिटेन करते ही रो पड़ी थीं यह स्टार खिलाड़ी, महीनों रहीं थी एक कमरे में बंद

उन्होंने बताया, "इसके बाद मैंने अर्जुन सर (निजी कोच अर्जुन देव) को कॉल किया और रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्योंकि मैं शॉक में थी। इससे पहले मैं काफी सोच रही थी। सोच रही थी कि ‘हे भगवान, क्या होगा? क्या मुझे रिटेन किया जाएगा? अगर नहीं, तो मैं किस टीम के लिए खेलूंगी?’ इतने सारे विचार आ रहे थे क्योंकि मैंने कुछ समय से खेला नहीं था। इतने सारे विचार और फिर जब वह फोन कॉल आया, तो आखिरकार मुझे काफी अच्छा लगा। मुझे फिर से बहुत अच्छा महसूस हुआ।"