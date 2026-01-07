WPL 2026: RCB के रिटेन करते ही रो पड़ी थीं यह स्टार खिलाड़ी, महीनों रहीं थी एक कमरे में बंद

आरसीबी की रिटेन खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: एक्स@/RCB)
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ऑलराउंडर श्रेयंका पाटिल ने कहा कि चोटों के कारण एक साल से ज्यादा क्रिकेट न खेलने के बावजूद जब उन्हें 2024 विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) चैंपियन टीम ने रिटेन किया, तो वह खुशी से रो पड़ी थीं।
श्रेयंका पाटिल ने डब्ल्यूपीएल 2024 में सर्वाधिक 13 विकेट लेकर 'पर्पल कैप' और 'इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन' का खिताब अपने नाम किया था, लेकिन अगले सीजन ग्रेड-थ्री शिन स्प्लिंट्स के दोबारा होने और दाहिनी कलाई में स्ट्रेस रिएक्शन के कारण नहीं खेल सकीं। इसके बावजूद श्रेयंका को आरसीबी ने 60 लाख रुपये में रिटेन किया। यह टीम 2023/24 सीजन की विजेता रही है।
श्रेयंका ने गुरुवार को वर्चुअल प्री-सीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया, "जब मुझे वह कॉल आया कि मुझे रिटेन कर लिया गया है, तो मैं कैसा महसूस कर रही थी, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मालो सर (मालोलन रंगराजन) ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा- 'पाटिल, तुम्हें रिटेन कर लिया गया है।'
मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। मैं हैरान थी क्योंकि कोई ऐसा जिसने 13-14 महीने से क्रिकेट नहीं खेला है, उस पर भरोसा करना और यह कहना कि मैं आपका साथ दूंगा क्योंकि आपकी स्किल बहुत अच्छी है, आपने यह पहले भी किया है, और आप विजेता टीम का हिस्सा रही हैं, इससे किसी भी युवा क्रिकेटर को बहुत ज्यादा आत्मविश्वास और प्रेरणा मिलती है।"
उन्होंने बताया, "इसके बाद मैंने अर्जुन सर (निजी कोच अर्जुन देव) को कॉल किया और रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्योंकि मैं शॉक में थी। इससे पहले मैं काफी सोच रही थी। सोच रही थी कि ‘हे भगवान, क्या होगा? क्या मुझे रिटेन किया जाएगा? अगर नहीं, तो मैं किस टीम के लिए खेलूंगी?’ इतने सारे विचार आ रहे थे क्योंकि मैंने कुछ समय से खेला नहीं था। इतने सारे विचार और फिर जब वह फोन कॉल आया, तो आखिरकार मुझे काफी अच्छा लगा। मुझे फिर से बहुत अच्छा महसूस हुआ।"
श्रेयंका ने माना कि टीम 'लीजेंड' एलिस पेरी को मिस करेगी। स्टार ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर, जिन्होंने टीम को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी, निजी कारणों से आगामी सीजन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने कहा, "वह (एलिस पेरी) इस खेल की सच्ची लेजेंड हैं। हमें उनकी कमी खलेगी। उन्होंने कप जीतने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि उनकी फिटनेस से भी, लेकिन यह टीम भी काफी संतुलित और मजबूत दिख रही है।"
