VHT: केरल के इस बल्लेबाज ने रन चेज में जड़े सबसे ज्यादा छक्के, तूफानी पारी के दौरान रचा इतिहास

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में विष्णु विनोद ने रन चेज के दौरान 84 गेंदों में नाबाद 162 रन की पारी में 14 छक्के लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया। टूर्नामेंट इतिहास में रन चेज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया।

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 06, 2026

Vishnu Vinod

केरल के बल्लेबाज विष्णु विनोद (फोटो- X.com)

Vishnu Vinod Record, VHT: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 सीजन में एक ऐतिहासिक बल्लेबाजी प्रदर्शन देखने को मिला, जब केरल के बल्लेबाज विष्णु विनोद ने रन चेज के दौरान 14 छक्के लगाकर टूर्नामेंट का नया रिकॉर्ड बना दिया। अहमदाबाद में खेले गए केरल बनाम पु़डुचेरी के मुकाबले की दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करते हुए केरल के विष्णु विनोद ने 84 गेंदों में 162 रन की तूफानी पारी खेली। इस धुआंधार पारी के दौरान विनोद ने 14 छक्के जड़े। इसी के साथ विजय हजारे ट्रॉफी में रन चेज के दौरान सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड स्थापित हो गया।

रन चेज में टूटा पुराना रिकॉर्ड

विजय हजारे ट्रॉफी में रन चेज के दौरान सबसे ज्यादा छक्के लगाने का यह नया रिकॉर्ड बन गया है। विष्णु विनोद ने इस मामले में सभी पुराने आंकड़ों को पीछे छोड़ते हुए टूर्नामेंट इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। 162 रन की अपनी पारी के दौरान विनोद ने 13 चौके और 14 छक्के लगाए। लेकिन विनोद एक और रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। विजय हजारे ट्रॉफी में रन चेज में सर्वोच्च स्कोर बनाने का रिकॉर्ड पृथ्वी शॉ के नाम है। मुंबई के इस बल्लेबाज ने मार्च 2021 में सौराष्ट्र के खिलाफ 285 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 123 गेंदों पर नाबाद 185 रन बनाए थे। विनोद इस रिकॉर्ड को तोड़ने से मात्र 23 रन से पीछे रह गए।

खबर अपडेट की जा रही है...

