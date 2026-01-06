VHT: केरल के इस बल्लेबाज ने रन चेज में जड़े सबसे ज्यादा छक्के, तूफानी पारी के दौरान रचा इतिहास

विजय हजारे ट्रॉफी में रन चेज के दौरान सबसे ज्यादा छक्के लगाने का यह नया रिकॉर्ड बन गया है। विष्णु विनोद ने इस मामले में सभी पुराने आंकड़ों को पीछे छोड़ते हुए टूर्नामेंट इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। 162 रन की अपनी पारी के दौरान विनोद ने 13 चौके और 14 छक्के लगाए। लेकिन विनोद एक और रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। विजय हजारे ट्रॉफी में रन चेज में सर्वोच्च स्कोर बनाने का रिकॉर्ड पृथ्वी शॉ के नाम है। मुंबई के इस बल्लेबाज ने मार्च 2021 में सौराष्ट्र के खिलाफ 285 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 123 गेंदों पर नाबाद 185 रन बनाए थे। विनोद इस रिकॉर्ड को तोड़ने से मात्र 23 रन से पीछे रह गए।