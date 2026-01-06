6 जनवरी 2026,

मंगलवार

VHT: शुभमन गिल का निराशाजनक आगाज, न्यूजीलैंड सीरीज से पहले भारतीय कप्तान फ्लॉप

चोट के बाद वापसी कर रहे भारतीय वनडे कप्तान शुभमन गिल का विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में पहला मुकाबला निराशाजनक रहा। पंजाब की ओर से खेलते हुए गिल सस्ते में आउट हुए, जिससे उनकी वापसी पर चर्चा तेज हो गई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 06, 2026

Shubman Gill

भारतीय कप्तान शुभमन गिल (फोटो- IANS)

Shubman Gill, Vijay Hazare Trophy: भारतीय वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल चोट से उबरने के बाद क्रिकेट के मैदान पर फिर से वापसी कर रहे हैं। घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी का आज 6 जनवरी को उन्होंने पंजाब के लिए अपना पहला मुकाबला खेला। लेकिन अपने पहले ही मैच में उनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। पंजाब की ओर से खेलते हुए गिल सस्ते में आउट हो गए, जिससे उनकी फॉर्म चर्चा का विषय बन गई। चोट के बाद वापसी कर रहे गिल को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए फिर से भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई है। इस अहम सीरीज से पहले घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन चर्चा का विषय बन गया है।

शुभमन गिल की वापसी पर टिकी थीं नजरें

विजय हजारे ट्रॉफी का यह मुकाबला गिल के लिए खास माना जा रहा था, क्योंकि यह उनका चोट के बाद पहला वनडे मैच था। इस मुकाबले में शुभमन गिल पंजाब की पारी को मजबूती देने में नाकाम रहे। ओपनिंग क्रम में उतरे गिल केवल 11 रन बनाकर आउट हो गए और उनकी पारी 12 गेंदों तक ही सीमित रही। मैच की शुरुआत में ही विकेट गिरने से पंजाब की टीम दबाव में आ गई। गिल का विकेट तेज गेंदबाज वासुकी कौशिक ने लिया।

पंजाब की खराब शुरुआत

पहले बल्लेबाजी करते हुए गोवा ने 33.3 ओवर में 211 रन बनाए। पंजाब की शुरुआत इस मुकाबले में लड़खड़ाती नजर आई। ओपनिंग जोड़ी जल्दी टूट गई, जब प्रभसिमरन सिंह भी ज्यादा देर टिक नहीं सके और 11 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। शुरुआती ओवरों में लगातार विकेट गिरने से पंजाब दबाव में आ गया। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हरनूर सिंह ने एक छोर संभाले रखा।

न्यूजीलैंड सीरीज से पहले बढ़ी चर्चा

शुभमन गिल का यह प्रदर्शन ऐसे समय पर आया है जब उनका नाम न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए कप्तान के तौर पर घोषित हो चुका है। चोट के कारण वह कुछ समय तक क्रिकेट से दूर रहे थे और अब उनकी फिटनेस को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में विजय हजारे ट्रॉफी को उनके लिए लय में लौटने का अहम मौका माना जा रहा था। हालांकि इस मैच में फ्लॉप होना सलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट के लिए चर्चा का विषय बन सकता है।

Kapil Dev Birthday Special: ना मिली परफेक्ट ट्रेनिंग, ना कोई सुविधा, फिर भी इतिहास रच भारतीयों के दिल में बस गए कपिल देव
क्रिकेट
Kapil Dev Birthday

क्रिकेट

खेल

