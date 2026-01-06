VHT: शुभमन गिल का निराशाजनक आगाज, न्यूजीलैंड सीरीज से पहले भारतीय कप्तान फ्लॉप

Shubman Gill, Vijay Hazare Trophy: भारतीय वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल चोट से उबरने के बाद क्रिकेट के मैदान पर फिर से वापसी कर रहे हैं। घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी का आज 6 जनवरी को उन्होंने पंजाब के लिए अपना पहला मुकाबला खेला। लेकिन अपने पहले ही मैच में उनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। पंजाब की ओर से खेलते हुए गिल सस्ते में आउट हो गए, जिससे उनकी फॉर्म चर्चा का विषय बन गई। चोट के बाद वापसी कर रहे गिल को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए फिर से भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई है। इस अहम सीरीज से पहले घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन चर्चा का विषय बन गया है।