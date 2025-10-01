ट्रॉफी के लिए मोहसिन नकवी से हुई पूछताछ, BCCI अधिकारी ने बीच में छोड़ी मीटिंग, जानें पूरा मामला

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई के प्रतिनिधि और आशीष शेलार एसीसी की ऑनलाइन मीटिग से बीच में ही उठ गए। मीटिंग में यह साफ नहीं हो पाया कि भारतीय टीम को एशिया कप की ट्रॉफी और पदक कब मिलेंगे? मोहसिन नकवी से अस्पष्ट जवाब ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी नाराज हुए। भारतीय अधिकारियों ने ट्रॉफी को लेकर मोहसिन नकवी से पूछताछ की थी, लेकिन वह उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। बीसीसीआई चाहता है कि ट्रॉफी और पदक दुबई के एसीसी कार्यालय में पहुंचा दिए जाएं, जहां से भारतीय बोर्ड उन्हें प्राप्त करेगा।