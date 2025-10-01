Patrika LogoSwitch to English

ट्रॉफी के लिए मोहसिन नकवी से हुई पूछताछ, BCCI अधिकारी ने बीच में छोड़ी मीटिंग, जानें पूरा मामला

Asia Cup 2025 Trophy Controversy: एशिया कप 2025 के ट्रॉफी का विवाद एसीसी तक पहुंच गया है। बुधवार को एसीसी की मीटिंग हुई, जहां ट्रॉफी को लेकर मोहसिन नकवी से सवाल पूछे गए।

Vivek Kumar Singh

Oct 01, 2025

Asia cup Trophy 2025 Controversy

एशिया कप 2025 ट्रॉफी विवाद के बाद ACC की मीटिंग (फोटो- IANS)

ACC Trophy Controversy: एशिया कप 2025 की चैंपियन टीम इंडिया को अब तक ट्रॉफी नहीं मिली है। 28 सितंबर की रात टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार खिताब जीता। चैंपियन बनने के बावजूद टीम इंडिया को एशिया कप की ट्रॉफी नहीं मिली। मोहसिन नकवी से टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया और ACC अध्यक्ष ने किसी और के हाथ ट्रॉफी सौंपने से मना कर दिया। लिहाजा भारतीय खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी और मेडल के जश्न मना लिया।

नकवी ने ट्रॉफी को एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऑफिस में भी नहीं रखवाया, जिसके बाद हंगामा मच गया। इसके बाद BCCI के अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर जरूरत पड़ तो वो ट्रॉफी ले सकते हैं। इसी विवाद को सुलझाने के लिए बुधवार को एसीसी की एजीएम की मीटिंग हुई। हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी नकवी के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आए और बीच में ही मीटिंग छोड़ दी।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई के प्रतिनिधि और आशीष शेलार एसीसी की ऑनलाइन मीटिग से बीच में ही उठ गए। मीटिंग में यह साफ नहीं हो पाया कि भारतीय टीम को एशिया कप की ट्रॉफी और पदक कब मिलेंगे? मोहसिन नकवी से अस्पष्ट जवाब ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी नाराज हुए। भारतीय अधिकारियों ने ट्रॉफी को लेकर मोहसिन नकवी से पूछताछ की थी, लेकिन वह उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। बीसीसीआई चाहता है कि ट्रॉफी और पदक दुबई के एसीसी कार्यालय में पहुंचा दिए जाएं, जहां से भारतीय बोर्ड उन्हें प्राप्त करेगा।

कब शुरू हुआ विवाद

टी20 एशिया कप 2025 के खिताबी मुकाबले में रविवार को भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने हुईं। दुबई में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने शिवम दुबे की शानदार पारी की बदौलत आखिरी ओवर में 5 विकेट से जीत हासिल कर ली। जीत के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने फिर हैंडशेक नहीं किया और मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। जिसके बाद नकवी ट्रॉफी के साथ मेडल भी अपने साथ ले गए।

01 Oct 2025 12:10 pm

01 Oct 2025 11:56 am

