ऑस्ट्रेलिया में खेलना… एशेज में हार के बाद रोहित शर्मा ने खींची इंग्लैंड टीम की टांग

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: ANI)
Rohit Sharma trolls England: ऑस्ट्रेलिया का एक बुरा दौरा रोहित शर्मा के टेस्ट करियर का आखिरी अध्याय साबित हुआ। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी (BGT 2024-25) ने भारत को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने की हैट्रिक पूरी करने का मौका दिया था। लेकिन, सब गड़बड़ हो गया। रोहित ने पांच में से तीन टेस्ट खेले और एक बल्लेबाज के तौर पर बिल्कुल फ्लॉप रहे। उन्होंने 6.20 की औसत से सिर्फ 31 रन बनाए और भारत सीरीज 3-1 से हार गया। अब उसी ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर इंग्लैंड की टीम सिर्फ 11 दिन में 3-0 से हार गई है।
रोहित के लिए यह एकमात्र चैप्टर नहीं था। भारत के पूर्व कप्तान ऑस्ट्रेलिया में दो मशहूर टेस्ट सीरीज जीत का हिस्सा रहे हैं। 2018 में उन्होंने मेलबर्न में जीत में अहम भूमिका निभाई थी और फिर 2021 में ओपनर के तौर पर अहम रन बनाए थे। इसलिए, रोहित ने ऑस्ट्रेलिया में सिक्के के दोनों पहलू देखे हैं। उस इंग्लैंड के उलट, जो अपने सबसे मुश्किल एशेज दौरों में से एक का सामना कर रही है।
गुरुग्राम की एक यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रोहित ने बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली इंग्लैंड क्रिकेट टीम की टांग खिंचाई की, जो 11 दिनों में ही एशेज 2025/26 हार गई है। ऑस्ट्रेलिया जोश हेजलवुड, पैट कमिंस (दो टेस्ट के लिए) बिना भी थ्री लायंस पर हावी नजर आई और सीरीज में 3-0 की बढ़त बना ली। रोहित ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में खेलना सबसे मुश्किल है, आप इंग्लैंड से पूछ सकते हैं। उनकी ये बात सुन फैंस जोर-जोर के ठहाके लगाकर हंसने लगे।
बता दें कि अब ऑस्ट्रेलिया 26 से 30 दिसंबर तक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में इंग्लैंड के खिलाफ चौथा एशेज टेस्ट खेलने उतरेगी। सीरीज पहले ही 3-0 से जीत चुकी ऑस्ट्रेलिया अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी और बढ़त को 4-0 की करना चाहेगी। वहीं, बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली इंग्लैंड बाकी मैचों में कुछ इज्जत बचाने की कोशिश करेगी। उनके कुछ फैसले हैरान करने वाले रहे हैं, लेकिन वे एडिलेड टेस्ट के पांचवें दिन अपनी हिम्मत से हौसला ले सकते हैं।
