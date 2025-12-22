ऑस्ट्रेलिया में खेलना… एशेज में हार के बाद रोहित शर्मा ने खींची इंग्लैंड टीम की टांग

Rohit Sharma trolls England: ऑस्ट्रेलिया का एक बुरा दौरा रोहित शर्मा के टेस्ट करियर का आखिरी अध्‍याय साबित हुआ। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी (BGT 2024-25) ने भारत को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने की हैट्रिक पूरी करने का मौका दिया था। लेकिन, सब गड़बड़ हो गया। रोहित ने पांच में से तीन टेस्ट खेले और एक बल्लेबाज के तौर पर बिल्कुल फ्लॉप रहे। उन्होंने 6.20 की औसत से सिर्फ 31 रन बनाए और भारत सीरीज 3-1 से हार गया। अब उसी ऑस्‍ट्रेलियाई सरजमीं पर इंग्‍लैंड की टीम सिर्फ 11 दिन में 3-0 से हार गई है।