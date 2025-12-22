22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया में खेलना… एशेज में हार के बाद रोहित शर्मा ने खींची इंग्लैंड टीम की टांग

Rohit Sharma trolls England: भारतीय पूर्व कप्‍तान रोहित शर्मा ने ऑस्‍ट्रेलियाई सरजमीं पर 3-0 से हार के बाद इंग्‍लैंड टीम की टांग खिंचाई की है। उन्‍होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में खेलना सबसे मुश्किल है, आप इंग्लैंड से पूछ सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 22, 2025

Rohit Sharma trolls England

भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: ANI)

Rohit Sharma trolls England: ऑस्ट्रेलिया का एक बुरा दौरा रोहित शर्मा के टेस्ट करियर का आखिरी अध्‍याय साबित हुआ। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी (BGT 2024-25) ने भारत को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने की हैट्रिक पूरी करने का मौका दिया था। लेकिन, सब गड़बड़ हो गया। रोहित ने पांच में से तीन टेस्ट खेले और एक बल्लेबाज के तौर पर बिल्कुल फ्लॉप रहे। उन्होंने 6.20 की औसत से सिर्फ 31 रन बनाए और भारत सीरीज 3-1 से हार गया। अब उसी ऑस्‍ट्रेलियाई सरजमीं पर इंग्‍लैंड की टीम सिर्फ 11 दिन में 3-0 से हार गई है।

2018 और 2021 में रोहित ने निभाई थी अहम भूमिका

रोहित के लिए यह एकमात्र चैप्टर नहीं था। भारत के पूर्व कप्तान ऑस्ट्रेलिया में दो मशहूर टेस्ट सीरीज जीत का हिस्सा रहे हैं। 2018 में उन्होंने मेलबर्न में जीत में अहम भूमिका निभाई थी और फिर 2021 में ओपनर के तौर पर अहम रन बनाए थे। इसलिए, रोहित ने ऑस्ट्रेलिया में सिक्के के दोनों पहलू देखे हैं। उस इंग्लैंड के उलट, जो अपने सबसे मुश्किल एशेज दौरों में से एक का सामना कर रही है।

'इंग्लैंड से पूछ सकते हैं'

गुरुग्राम की एक यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रोहित ने बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली इंग्लैंड क्रिकेट टीम की टांग खिंचाई की, जो 11 दिनों में ही एशेज 2025/26 हार गई है। ऑस्ट्रेलिया जोश हेजलवुड, पैट कमिंस (दो टेस्ट के लिए) बिना भी थ्री लायंस पर हावी नजर आई और सीरीज में 3-0 की बढ़त बना ली। रोहित ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में खेलना सबसे मुश्किल है, आप इंग्लैंड से पूछ सकते हैं। उनकी ये बात सुन फैंस जोर-जोर के ठहाके लगाकर हंसने लगे।

26 से एमसीजी में चौथा टेस्‍ट

बता दें कि अब ऑस्ट्रेलिया 26 से 30 दिसंबर तक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में इंग्लैंड के खिलाफ चौथा एशेज टेस्ट खेलने उतरेगी। सीरीज पहले ही 3-0 से जीत चुकी ऑस्ट्रेलिया अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी और बढ़त को 4-0 की करना चाहेगी। वहीं, बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली इंग्लैंड बाकी मैचों में कुछ इज्जत बचाने की कोशिश करेगी। उनके कुछ फैसले हैरान करने वाले रहे हैं, लेकिन वे एडिलेड टेस्ट के पांचवें दिन अपनी हिम्मत से हौसला ले सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

22 Dec 2025 01:59 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ऑस्ट्रेलिया में खेलना… एशेज में हार के बाद रोहित शर्मा ने खींची इंग्लैंड टीम की टांग

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Vijay Hazare Trophy: बेहद खतरनाक है पंजाब की टीम, गिल, अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन, अर्शदीप सिंह समेत से खिलाड़ी शामिल

Abhishek Sharma and Shubman Gill
क्रिकेट

VHT 2025-26 में रोहित-विराट समेत कई बड़े स्‍टार 24 से वनडे में मचाएंगे धमाल, जानें लाइव स्‍ट्रीमिंग डिटेल्‍स

VHT 2025-26 Live Streaming
क्रिकेट

भारत को फ़ाइनल हराने के बाद अक्षय खन्ना की तरह ‘धुरंधर’ के गाने पर नाची पाकिस्तानी टीम, Video हुआ वायरल

क्रिकेट

सूर्या की चमक भी पड़ रही है फीकी, क्या गिल के साथ उनका भाग्य भी होना था तय?

Suryakumar Yadav
क्रिकेट

‘वह गिल, जायसवाल और जितेश से बहुत बेहतर हैं’, पूर्व भारतीय कप्तान ने दिया चौंकने वाला बयान, बताया ईशान को क्यों मिली टी20 वर्ल्ड कप में जगह

Ishan Kishan
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.