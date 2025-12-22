सूर्या की चमक भी पड़ रही है फीकी, क्या गिल के साथ उनका भाग्य भी होना था तय?

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव (फोटो- ESPNcricinfo)
Suryakumar Yadav's recent form in T20s: पिछले दिनों भारतीय टीम के चयन, टीम कॉम्बिनेशन और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में लगातार चर्चाएं हो रही हैं। 20 दिसंबर, शनिवार को टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई। इसमें कई चौंकाने वाले निर्णय सामने आए। आउट ऑफ फॉर्म चल रहे टीम के उपकप्तान शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं अक्षर पटेल को एक बार फिर से उपकप्तान नियुक्त कर दिया गया है। गिल को टीम से बाहर करने के बाद अब कप्तान सूर्यकुमार यादव की फॉर्म पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं।
कप्तानी संभालने के बाद से सूर्यकुमार यादव का फॉर्म लगातार गिरता हुआ दिखाई दिया है। उनके औसत और स्ट्राइक रेट दोनों में गिरावट आई। साल 2025 में तो उनका फॉर्म बेहद ही खराब रहा। इस साल टी20 में उन्होंने 19 पारियों में मात्र 218 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 13.62 का रहा और स्ट्राइक रेट भी गिरकर 123.16 पर आ गया। पूरे साल में उनके बल्ले से एक भी अर्द्धशतक नहीं आया। 25 रन से अधिक का स्कोर भी वह सिर्फ दो ही बार छू पाए हैं। उनके ये आंकड़े गिल से भी खराब हैं। इन सभी आंकड़ों को देखते हुए उनको टीम की कमान सौंपकर टी20 वर्ल्ड कप का खिताब बचाने उतरना आलोचकों और फैंस के बीच एक चर्चा का विषय बन गया है।
एक ओर जहां सूर्यकुमार यादव की फॉर्म चिंताजनक है। वहीं, दूसरी ओर भारतीय टीम ने उनकी कप्तानी में बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया है। सूर्या के टी20 की कप्तानी संभालने के बाद से भारत ने एक भी सीरीज नहीं गंवाई है। एशिया कप में भी भारत ने बिना कोई मैच हारे ट्रॉफी अपने नाम की। भारत ने इस दौरान टी20 क्रिकेट में डोमिनेट किया है, चाहे वह भारतीय जमीन पर हो या विदेशी धरती पर। उनकी कप्तानी में इसी प्रदर्शन के चलते भारतीय चयनकर्ताओं ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है और टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम की कमान उनके हाथ में है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सूर्या वापस फॉर्म में आने से सिर्फ एक बड़ी पारी दूर है।
