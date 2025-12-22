सूर्या की चमक भी पड़ रही है फीकी, क्या गिल के साथ उनका भाग्य भी होना था तय?

कप्तानी संभालने के बाद से सूर्यकुमार यादव का फॉर्म लगातार गिरता हुआ दिखाई दिया है। उनके औसत और स्ट्राइक रेट दोनों में गिरावट आई। साल 2025 में तो उनका फॉर्म बेहद ही खराब रहा। इस साल टी20 में उन्होंने 19 पारियों में मात्र 218 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 13.62 का रहा और स्ट्राइक रेट भी गिरकर 123.16 पर आ गया। पूरे साल में उनके बल्ले से एक भी अर्द्धशतक नहीं आया। 25 रन से अधिक का स्कोर भी वह सिर्फ दो ही बार छू पाए हैं। उनके ये आंकड़े गिल से भी खराब हैं। इन सभी आंकड़ों को देखते हुए उनको टीम की कमान सौंपकर टी20 वर्ल्ड कप का खिताब बचाने उतरना आलोचकों और फैंस के बीच एक चर्चा का विषय बन गया है।