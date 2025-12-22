22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

सूर्या की चमक भी पड़ रही है फीकी, क्या गिल के साथ उनका भाग्य भी होना था तय?

वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का चयन हो चुका है, जिसकी कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में है। टीम के उपकप्तान शुभमन गिल को खराब फॉर्म के चलते बाहर कर दिया गया है, लेकिन कप्तान सूर्या की फॉर्म भी चर्चा का विषय बनी हुई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Dec 22, 2025

Suryakumar Yadav

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव (फोटो- ESPNcricinfo)

Suryakumar Yadav's recent form in T20s: पिछले दिनों भारतीय टीम के चयन, टीम कॉम्बिनेशन और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में लगातार चर्चाएं हो रही हैं। 20 दिसंबर, शनिवार को टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई। इसमें कई चौंकाने वाले निर्णय सामने आए। आउट ऑफ फॉर्म चल रहे टीम के उपकप्तान शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं अक्षर पटेल को एक बार फिर से उपकप्तान नियुक्त कर दिया गया है। गिल को टीम से बाहर करने के बाद अब कप्तान सूर्यकुमार यादव की फॉर्म पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं।

इस साल खामोश रहा है सूर्या का बल्ला

कप्तानी संभालने के बाद से सूर्यकुमार यादव का फॉर्म लगातार गिरता हुआ दिखाई दिया है। उनके औसत और स्ट्राइक रेट दोनों में गिरावट आई। साल 2025 में तो उनका फॉर्म बेहद ही खराब रहा। इस साल टी20 में उन्होंने 19 पारियों में मात्र 218 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 13.62 का रहा और स्ट्राइक रेट भी गिरकर 123.16 पर आ गया। पूरे साल में उनके बल्ले से एक भी अर्द्धशतक नहीं आया। 25 रन से अधिक का स्कोर भी वह सिर्फ दो ही बार छू पाए हैं। उनके ये आंकड़े गिल से भी खराब हैं। इन सभी आंकड़ों को देखते हुए उनको टीम की कमान सौंपकर टी20 वर्ल्ड कप का खिताब बचाने उतरना आलोचकों और फैंस के बीच एक चर्चा का विषय बन गया है।

सूर्या की कप्तानी में भारत का प्रदर्शन रहा है शानदार

एक ओर जहां सूर्यकुमार यादव की फॉर्म चिंताजनक है। वहीं, दूसरी ओर भारतीय टीम ने उनकी कप्तानी में बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया है। सूर्या के टी20 की कप्तानी संभालने के बाद से भारत ने एक भी सीरीज नहीं गंवाई है। एशिया कप में भी भारत ने बिना कोई मैच हारे ट्रॉफी अपने नाम की। भारत ने इस दौरान टी20 क्रिकेट में डोमिनेट किया है, चाहे वह भारतीय जमीन पर हो या विदेशी धरती पर। उनकी कप्तानी में इसी प्रदर्शन के चलते भारतीय चयनकर्ताओं ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है और टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम की कमान उनके हाथ में है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सूर्या वापस फॉर्म में आने से सिर्फ एक बड़ी पारी दूर है।

ये भी पढ़ें

संजू सैमसन समेत इन खिलाड़ियों के पास वनडे टीम में वापसी का बड़ा मौका, जल्द होगा NZ सीरीज के लिए टीम का ऐलान
क्रिकेट
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

22 Dec 2025 12:31 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / सूर्या की चमक भी पड़ रही है फीकी, क्या गिल के साथ उनका भाग्य भी होना था तय?

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

भारत को फ़ाइनल हराने के बाद अक्षय खन्ना की तरह ‘धुरंधर’ के गाने पर नाची पाकिस्तानी टीम, Video हुआ वायरल

क्रिकेट

‘वह गिल, जायसवाल और जितेश से बहुत बेहतर हैं’, पूर्व भारतीय कप्तान ने दिया चौंकने वाला बयान, बताया ईशान को क्यों मिली टी20 वर्ल्ड कप में जगह

Ishan Kishan
क्रिकेट

सरफराज अहमद बने मिस्‍टर भरोसेमंद, पाकिस्‍तान को जिताए तीन खिताब

Sarfaraz never disappoints
क्रिकेट

माइकल वॉन ने एशेज सीरीज 11 दिन में गंवाने पर इंग्‍लैंड टीम पर बोला तीखा हमला

Michael Vaughan attack on England team
क्रिकेट

जैकब डफी के सामने वेस्टइंडीज ने टेके घुटने, अपने 4 मैचों के करियर में ले चुके है इतने 5-विकेट हॉल

Jacob Duffy
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.