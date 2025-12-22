22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

संजू सैमसन समेत इन खिलाड़ियों के पास वनडे टीम में वापसी का बड़ा मौका, जल्द होगा NZ सीरीज के लिए टीम का ऐलान

संजू सैमसन, मोहम्मद शमी और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी लगातार शानदार प्रदर्शन के बावजूद भारतीय वनडे टीम से बाहर चल रहे हैं। इस टूर्नामेंट में अगर ये खिलाड़ी शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो उनकी टीम में वापसी की संभावना काफी बढ़ सकती है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 22, 2025

भारतीय वनडे टीम (Photo - EspnCricInfo)

Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) 2025-26 की शुरुआत 24 दिसंबर से होने जा रही है। इस प्रतिष्ठित घरेलू टूर्नामेंट में विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, संजू सैमसन, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत जैसे बड़े नाम खेलते हुए दिखाई देंगे। इनमें से कुछ खिलाड़ी वर्तमान भारतीय वनडे टीम का हिस्सा हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे हैं और वापसी की राह देख रहे हैं।

संजू सैमसन, मोहम्मद शमी और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी लगातार शानदार प्रदर्शन के बावजूद भारतीय वनडे टीम से बाहर चल रहे हैं। इस टूर्नामेंट में अगर ये खिलाड़ी शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो उनकी टीम में वापसी की संभावना काफी बढ़ सकती है। क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान विजय हजारे ट्रॉफी के चौथे या पांचवे दौरे के बाद होगा।

हाल ही में टी20 विश्व कप 2026 के लिए चुनी गई टीम में एक महत्वपूर्ण संकेत देखने को मिला। विकेटकीपर ईशान किशन को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर टीम में जगह मिली। चयनकर्ताओं का यह फैसला स्पष्ट संदेश देता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले किसी भी खिलाड़ी को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।

विजय हजारे ट्रॉफी ऐसे में न केवल राज्यों के लिए प्रतिष्ठा का मुकाबला है, बल्कि खिलाड़ियों के लिए भी भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की करने या वापसी करने का सुनहरा मौका है।

संजू सैमसन

संजू सैमसन को केरल की टीम में चुना गया है। इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर उनके पास भारतीय वनडे टीम में वापसी का सुनहरा मौका है। खासकर इसलिए कि वनडे में बैकअप विकेटकीपर की भूमिका निभा रहे ऋषभ पंत का लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में रिकॉर्ड काफी कमजोर रहा है। वनडे क्रिकेट में संजू ने अबतक 16 मैच खेलने का मौका मिला है। इसकी 14 पारियों में 56.67 की शानदार औसत से उन्होंने 510 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने एक शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं।

दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पार्ल में खेले गए अपने आखिरी वनडे में उन्होंने शानदार शतक जड़ा था, जिससे उनका जबरदस्त फॉर्म साबित होता है। बोलेंड पार्क में खेले गए इस मैच में सैमसन ने 114 गेंद पर 108 रनों की पारी खेली थी। सैमसन ने अपनी पिछली 5 वनडे पारियों में 108, 12, 51 और 9 रन बनाए हैं। इसके बाद उन्हें मौका नहीं मिला है।

मोहम्मद शमी -

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को आगामी 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी सीजन के लिए बंगाल की टीम में चुना गया है। अनुभवी तेज गेंदबाज हाल के दिनों में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया है। मार्च 2025 में चोट के कारण टीम इंडिया के लिए आखिरी बार खेलने वाले मोहम्मद शमी के लिए यह विजय हजारे ट्रॉफी काफी अहम साबित हो सकती है, क्योंकि इसके जरिए वह भारतीय टीम में वापसी की मजबूत दावेदारी पेश कर सकते हैं।

रणजी ट्रॉफी में शमी ने चार मैच में 18.60 के औसत से 20 विकेट लिए। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और सात मैचों में 14.93 के औसत से 16 विकेट हासिल किए। शमी चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद से भारतीय टीम से बाहर हैं।

अक्षर पाटेल -

अक्षर पाटेल वैसे तो भारतीय टीम का अहम हिस्सा हैं। लेकिन हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज से उन्हें बाहर कर दिया गया था। ऐसे में विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर वे वनडे टीम में वापसी कर सकते हैं। अगर अक्षर फिट हो जाते हैं तो वह विजय हजारे ट्रॉफी में अक्षर गुजरात के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान चोट लग गई थी।

ये भी पढ़ें

समीर मिन्हास ने जड़े 9 छक्के, मार -मार कर किया भारतीय गेंदबाजों का बुरा हाल, मात्र इतनी गेंद पर ठोके 172 रन
क्रिकेट
IND vs PAK under 19 Asia cup

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Dec 2025 09:28 am

Hindi News / Sports / Cricket News / संजू सैमसन समेत इन खिलाड़ियों के पास वनडे टीम में वापसी का बड़ा मौका, जल्द होगा NZ सीरीज के लिए टीम का ऐलान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

WTC Points Table में बड़ा फेरबादल, वेस्टइंडीज को हरा न्यूजीलैंड ने लगाई लंबी छलांग, भारत पाकिस्तान से भी नीचे

IND vs NZ
क्रिकेट

टीम इंडिया के लिए 2025 में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी, 5 ने जगह की पक्‍की तो एक खेल सका सिर्फ एक मैच

Who Players debut for Team India in 2025
क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप से पहले अब वनडे भी खेलते दिखेंगे संजू सैमसन, इस टूर्नामेंट के लिए हुआ टीम का ऐलान, देखें स्क्वाड

Ravi Shastri on Sanju Samson
क्रिकेट

सूजी बेट्स चोट के चलते 3 महीने के लिए क्रिकेट के एक्शन से हुईं दूर

Suzie Bates ruled out:
क्रिकेट

उस मैच में हार के बाद रिटायर होना चाहते थे रोहित शर्मा, पूर्व भारतीय कप्तान ने खुद किया खुलासा

Rohit Sharma
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.