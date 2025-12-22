संजू सैमसन समेत इन खिलाड़ियों के पास वनडे टीम में वापसी का बड़ा मौका, जल्द होगा NZ सीरीज के लिए टीम का ऐलान

संजू सैमसन को केरल की टीम में चुना गया है। इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर उनके पास भारतीय वनडे टीम में वापसी का सुनहरा मौका है। खासकर इसलिए कि वनडे में बैकअप विकेटकीपर की भूमिका निभा रहे ऋषभ पंत का लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में रिकॉर्ड काफी कमजोर रहा है। वनडे क्रिकेट में संजू ने अबतक 16 मैच खेलने का मौका मिला है। इसकी 14 पारियों में 56.67 की शानदार औसत से उन्होंने 510 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने एक शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं।