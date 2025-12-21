समीर मिन्हास ने जड़े 9 छक्के, मार -मार कर किया भारतीय गेंदबाजों का बुरा हाल, मात्र इतनी गेंद पर ठोके 172 रन

पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज समीर मिन्हास ने शतक जड़ा (Photo - EspnCricInfo)
Sameer Minhas, India U19 vs Pakistan U19, Asia Cup 2025 Final: अंडर 19 एशिया कप 2025 का फ़ाइनल मुक़ाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है। दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में खेले जा रहे इस मैच में पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज समीर मिन्हास ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई की है।
मिन्हास ने 113 गेंद पर 9 छक्के और 17 चौकों की मदद से 172 रनों की पारी खेली। यह एशिया कप के फ़ाइनल में खेली गई इतिहास की सबसे बड़ी पारी है। एक समय ऐसा लग रहा था कि मिन्हास दोहरा शतक जड़ देंगे। लेकिन 43वें ओवर की पांचवीं गेंद पर दीपेश ने कनिष्क के हाथों उन्हें कैच आउट करा दिया।
समीर मिन्हास ने इस टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ लीग मैच को छोड़कर अब तक हर मुकाबले में रन बनाए हैं। उनकी पिछली चार पारियां 177, 9, 44 और 69 रनों की रही थीं। इस पारी में उन्होंने शानदार शतक पूरा करते हुए चौके की मदद से 100 का आंकड़ा पार किया और टूर्नामेंट में अपने 400 से अधिक रन भी पूरे कर लिए।
पाकिस्तान ने एशिया कप का खिताब अब तक केवल एक बार 2012 में जीता है, वह दो बार इस टूर्नामेंट का उपविजेता रह चुका है। वहीं भारत इस प्रतियोगिता को आठ बार जीत चुका है। हाल ही में सीनियर टीम ने भी टी20 एशिया कप में पाकिस्तान को तीन बार हराया था और जूनियर टीम उसी लय को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। पिछले मुकाबलों की तरह इस मैच में भी दोनों टीमों के खिलाड़ी मैच के बाद हाथ नहीं मिलाने की नीति का पालन कर सकते हैं।
