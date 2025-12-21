समीर मिन्हास ने जड़े 9 छक्के, मार -मार कर किया भारतीय गेंदबाजों का बुरा हाल, मात्र इतनी गेंद पर ठोके 172 रन

पाकिस्तान ने एशिया कप का खिताब अब तक केवल एक बार 2012 में जीता है, वह दो बार इस टूर्नामेंट का उपविजेता रह चुका है। वहीं भारत इस प्रतियोगिता को आठ बार जीत चुका है। हाल ही में सीनियर टीम ने भी टी20 एशिया कप में पाकिस्तान को तीन बार हराया था और जूनियर टीम उसी लय को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। पिछले मुकाबलों की तरह इस मैच में भी दोनों टीमों के खिलाड़ी मैच के बाद हाथ नहीं मिलाने की नीति का पालन कर सकते हैं।