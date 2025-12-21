21 दिसंबर 2025,

रविवार

IND vs PAK,Under 19 Asia Cup Final: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 21, 2025

एशिया कप का फ़ाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है (photo - BCCI)

India U19 vs Pakistan U19, Asia Cup 2025 Final: अंडर 19 एशिया कप 2025 का फ़ाइनल मुक़ाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है। दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में खेले जा रहे इस मैच भारतीय कप्तान कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत इस मैच में रिकॉर्ड नौवां खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरा है।

पाकिस्तान ने एशिया कप का खिताब अब तक केवल एक बार 2012 में जीता है, वह दो बार इस टूर्नामेंट का उपविजेता रह चुका है। वहीं भारत इस प्रतियोगिता का सबसे सफल देश है। हाल ही में सीनियर टीम ने भी टी20 एशिया कप में पाकिस्तान को तीन बार हराया था और जूनियर टीम उसी लय को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। पिछले मुकाबलों की तरह इस मैच में भी दोनों टीमों के खिलाड़ी मैच के बाद हाथ नहीं मिलाने की नीति का पालन कर सकते हैं।

दोनों टीमों की प्लेइंग 11 -

भारत: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, हेनिल पटेल, खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह

पाकिस्तान : समीर मिन्हास, उस्मान खान, अहमद हुसैन, फरहान यूसुफ (कप्तान), हमजा जहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसन, नकाब शफीक, मोहम्मद शायान, अली रजा, अब्दुल सुभान, मोहम्मद सय्याम


